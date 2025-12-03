Remigijus Jakštys prie aukų „daugiausia lįsdavo išvykų į užsienį metu“ – jis išgirdo naują nuosprendį

Aiškėja, kad jis ne tik lietė moksleivius, glostinėjo, bet ir jų prašė atsiųsti intymių nuotraukų, bei pats siuntė savo lytinio organo nuotrauką. Subendrinus bausmes už grotų R. Jakštys praleis virš 4 metų.
Kauno apylinkės teisme – verdiktas buvusiam jaunimo mentoriui Remigijui Jakščiui. Tik išklausyti jo pats teisiamasis šį kartą neatvyksta.
„Pripažintas kaltu padaręs 3 nusikalstamas veikas, tuo metu buvusių nepilnamečių, kurie dar neturėjo 16 metų amžiaus – atlikęs tvirkinamo pobūdžio veiksmus. Ir jam paskirta galutinė bausmė, kuri subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu, pagal kurį jis atlieka bausmę – tai 4 metai 3 mėnesiai“, – nuosprendį paskelbė teisėja Jolanta Ramonienė.
Tai kauniečiui jau trečias nuosprendis dėl nepilnamečių tvirkinimo. Nors jis šiuo metu sėdi kalėjime, dažnai turi trumpalaikes išvykas.
Prieš mėnesį prokurorei siūlant jam bausmę R. Jakštys teisme pasirodė dviejų advokatų lydimas, tiesa, kaip jau įprasta, buvo nekalbus.
„Dabar galite net nesistengti kalbėti su manim. – Jūs nieko nekomentuosite. – Žinoma, kad ne, teismas pakomentuos reikalui esant“, – sakė teisiamasis Remigijus Jakštys.
R. Jakštys nuteistas dėl senų nuodėmių, padarytų prieš 5–7 metus. Aiškėja, kad iš pradžių įgijęs moksleivių pasitikėjimą, jis kviesdavo juos vykti į įvairias keliones, o ten nebesivaldydavo.
„Lietimas lytinių organų per drabužius, kelnaites, antklodę. Čiupinėjimas aplink, vidinės šlaunies dalies lietimas, glostymas, kalbėjimas lytinio pobūdžio temomis, prašymas atsiųsti nuogo kūno ir lytinio organo nuotraukų“, – vardino teisėja.
O ir pats siuntė savo intymias nuotraukas paaugliams. Prie paauglių R. Jakštys daugiausia lįsdavo išvykų į užsienį metu, persekiojo juos ir rašinėdamas įvairiose pokalbių programėlėse.
„Viena iš nusikalstamų veikų buvo įvykdyta Lietuvos Respublikoje, dvi Vokietijos Respublikoje“, – teigė prokurorė Dovilė Augustauskaitė.
Nors bylos nagrinėjimo metu nukentėjusieji jau buvo pilnamečiai, kreiptis į teisėsaugą juos paskatino į viešumą iškilę kiti R. Jakščio nusikaltimai prieš nepilnamečius.
R. Jakštys bylos nagrinėjimo metu pripažino tik dalį faktinių aplinkybių. Teismo sprendimu jis visiems 3 nukentėjusiems turės sumokėti po 3 tūkst. eurų.
