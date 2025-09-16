Pernai augusios „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis: šiemet tikimės dar geresnių rezultatų

„Kas liečia biurų ir viešbučių nuomą, pajamos buvo gautos tokios, kokias ir planavome. Kas liečia butų pardavimus, tai 2024 metai dar buvo sukaustyti stagnacijos. Rezultatai, sakyčiau, nėra blogi, nes pernai jau buvo matomi rinkos atsigavimo ženklai. Tai pernai mes turėjome šiek tiek geresnius rezultatus, kurie atsispindi ir mūsų ataskaitoje“, – BNS sakė „Hanner“ savininkas.
Anot A. Avulio, šie metai bus daug geresni būsto segmente.
„Mes turim ženkliai geresnius pardavimus nei turėjome pernai. Šiek tiek gali būti prastesni rezultatai biurų segmente, nes rinka tikrai yra vangi, silpna ir pajamos gali iš biurų nuomos šiek tiek sumažėti. Bet bendrai rezultatai, manau, kad 2025 metai bus geresni vien dėl to, kad turėsime pakankamai gerus butų pardavimus“, – sakė bendrovės vadovas.
Vien bendrovės „Hanner“ konsoliduotos pajamos pernai augo 42 proc. iki 53,8 mln. eurų (užpernai – 37,8 mln. eurų), kitos „Hanner group“ įmonės „Trust Capital“ – menko 15 proc. iki 47,5 mln. eurų ( 55,9 mln. eurų), nurodoma Registrų centrui pateiktose ataskaitose.
„Hanner“ 2024 metais uždirbo 64,3 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 3,4 karto daugiau nei užpernai (18,7 mln. eurų), tuo metu „Trust Capital“ patyrė 0,9 mln. eurų nuostolį (10,1 mln. eurų grynojo pelno).
Kaip nurodoma ataskaitoje, „Hanner“ grupės pajamos Lietuvoje per metus augo 37,6 proc. iki 51,3 mln. eurų (2023 metais – 37,2 mln. eurų), Ispanijoje – beveik 53 kartus iki 2,6 mln. eurų (48,3 tūkst. eurų), tuo metu Latvijoje krito beveik 97 kartus iki 4,8 tūkst. eurų (0,46 mln. eurų). Lenkijoje gauta 1,5 tūkst. eurų pajamų (nebuvo).
A. Avulio teigimu, Ispanijoje labiausiai pajamos augo dėl pernai parduotos vilos.
„Mes pardavėme vilą ir turėjom dar objektus, kuriuos mes nuomojome, tai tam tikras pinigų srautas buvo iš jų. Bet čia daugiau gal pajamos padidėjo dėl to, kad buvo parduotas kotedžas ant jūros kranto ir tai turėjo daugiau įtakos rezultatams“, – sakė „Hanner“ vadovas.
Anot jo, bendrovė priėmė sprendimą nebetęsti veiklos Latvijoje.
„Latvijoje mūsų politika yra pasitraukimo ir mes praktiškai jau daugiau veiklos ten nedarome ir neplanuojam jos daryti. (...) Manome, kad ten yra mažai aktyvi rinka ir labai daug galimybių neįžvelgiame“, – teigė A. Avulis.
Daugiausiai pajamų bendrovė gavo iš investicinių projektų – 25 mln. eurų (2,6 kartus daugiau), iš verslo centrų nuomos – 23 mln. eurų (2,8 proc. daugiau).
Kaip teigiama ataskaitoje, bendrovė pernai Varšuvoje bei Gdanske pradėjo būsto ir studentų bendrabučių projektų plėtrą. Italijoje „Hanner“ baigė vystyti bei atidarė viešbutį „Hamptos by Hilton“, Ispanijoje tęsė vilų plėtrą.
Be to, pernai liepą Londone iš bendrovės „Steels Lane Limited“ įmonė įsigijo 10,6 mln. eurų vertės pastatą, kuriame su kita NT įmone „Kaita Group“ plėtoja 30 mln. eurų vertės bendruomeniško gyvenimo (angl. „co-living“) erdves. Anot A. Avulio, sėkmingai įgyvendinus projektą būtų ieškoma ir daugiau galimybių plėtrai.
„Kol kas mes žiūrim pozityviai į šią rinką, o kai užbaigsime projektą, tada galėsime daugiau pasakyti. Jeigu jis bus sėkmingas, tai tada ieškosime galimybių plėtrai. Jeigu jis nebus labai sėkmingas, tai ieškosime kitų rinkų“, – BNS teigė jis.
Tuo metu Vilniuje tarp pernai reikšmingiausių bendrovės projektų buvo Didžiosios Britanijos architektų kompanijos „Zaha Hadid Architects“ suprojektuoto verslo centro „Business Stadium Central“ statyba, darbus ketinama baigti šiais metais.
Šių metų birželį bendrovė perėmė Nacionalinio stadiono Vilniuje vystymą bei oficialiai atnaujino jo statybas.
Vienintelė „Hanner“ akcininkė yra Estijos „Hanner group“. 2024 metais grupėje vidutiniškai dirbo 103 žmonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!