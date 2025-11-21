 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Per Lietuvą rusiška nafta nekeliaus: sustabdyti „Lukoil“ tranzito kroviniai į Kaliningradą

2025-11-21 15:43 / šaltinis: BNS
2025-11-21 15:43

JAV ir Jungtinei Karalystei (JK) paskelbus sankcijas Rusijos naftos milžinei „Lukoil“, bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) nuo penktadienio sustabdė tranzitu iš Rusijos į Kaliningradą gabenamu jos ir susijusių įmonių krovinius.

Per ataką Rusijoje žuvo „Lukoil“ viceprezidentas: jis – jau 4 miręs aukščiausio lygio bendrovės vadovas per kelerius metus (nuotr. SCANPIX)

JAV ir Jungtinei Karalystei (JK) paskelbus sankcijas Rusijos naftos milžinei „Lukoil", bendrovė „Lietuvos geležinkeliai" (LTG) nuo penktadienio sustabdė tranzitu iš Rusijos į Kaliningradą gabenamu jos ir susijusių įmonių krovinius.

0

„Rekomenduojamų JAV ir JK sankcijų laikymasis – nuoseklus žingsnis, prisidedantis prie verslo rizikų kontrolės ir atsparumo, taip pat tai atspindi ir visos grupės vertybinę poziciją“, – pranešime sakė LTG vadovas Egidijus Lazauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio pabaigoje paskelbtos sankcijos taip pat taikomos ir „Rosneft“ bei susijusioms įmonėms, tačiau ojs produktų geležinkeliu į Kaliningradą pastaraisiais metais nebuvo gabenama.Apie pereinamąjį laikotarpį, skirtą sandorių užbaigimui, LTG grupės krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ klientai – ekspedijavimo įmonės – buvo informuoti spalio 31 dieną. Nuo to laiko nebuvo tvirtinamos naujos paraiškos „Lukoil“ ar susijusių įmonių krovinių vežimui tranzitu į Kaliningrado sritį.

LTG pažymi, kad nė viena grupės įmonių neturi tiesioginių sutarčių su šiomis JAV ir JK sankcionuotomis įmonėmis.

Apie LTG planus stabdyti į Kaliningradą tranzitu vežamus Rusijos naftos bendrovių krovinius spalio pabaigoje pranešė nacionalinio transliuotojo LRT portalas. Anot jo, tam buvo numatytas pereinamasis laikotarpis sandoriams užbaigti. 

Vašingtonas sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ paskelbė spalį, prezidentui Donaldui Trumpui  apkaltinus Vladimirą Putiną nenoru siekti taikos Ukrainoje. Jos įsigalios lapkričio 21 dieną.

