Artėjant Juodojo penktadienio išpardavimams, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) primena, kad su nuolaida įsigytoms prekėms galioja tokios pačios vartotojų teisės kaip ir įprasta kaina pirktoms prekėms.
Vis dėlto galimybė grąžinti kokybišką prekę priklauso nuo to, kur ji įsigyta. Fizinėse ir internetinėse parduotuvėse galioja skirtingos taisyklės, o kai kurių pirkinių grąžinti vien dėl pasikeitusios nuomonės negalima.
Kokias prekes galima grąžinti per 14 dienų?
VVTAT aiškina, kad vien nuolaida nėra priežastis atsisakyti priimti grąžinamą prekę. Tačiau svarbu, ar ji buvo pirkta internetu, ar fizinėje parduotuvėje.
Fizinėje parduotuvėje įsigytą kokybišką ne maisto prekę paprastai galima grąžinti arba pakeisti per 14 dienų. Ji turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos ir vartojamųjų savybių, o pirkėjas turi turėti pirkimą patvirtinantį dokumentą.
Tačiau yra išimčių. Pavyzdžiui, kokybišką elektronikos prekes, mobiliuosius telefonus, kosmetiką, žaislus, knygas ar apatinį trikotažą, įsigytus fizinėje parduotuvėje, paprastai galima grąžinti tik, jei sutinka pardavėjas.
Perkant internetu taisyklės kitokios. Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo atsisakyti pirkimo sutarties, net jei prekė kokybiška ir jis tiesiog persigalvojo.
Šia teise galima pasinaudoti ir įsigijus elektros prietaisą, mobilųjį telefoną ar žaislą. Tačiau ji netaikoma, pavyzdžiui, pagal individualų užsakymą pagamintoms, greitai gendančioms ar išpakuotoms prekėms, kurių dėl higienos priežasčių grąžinti negalima.
„Pardavėjas negali atsisakyti priimti grąžinamos prekės vien dėl to, kad ji buvo įsigyta per „Juodojo penktadienio“ išpardavimą ar kitą akciją“, – akcentuoja VVTAT.
Pirkėjai grąžina ir netikusias prekes, ir nereikalingas dovanas
Elektroninės prekybos centro „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas pabrėžia, kad per didžiąsias akcijas išaugus pardavimams padaugėja ir grąžinamų prekių.
Tam įtakos turi ne tik didesnis pirkinių skaičius, bet ir spontaniški sprendimai.
„Grąžinimų skaičių augina ir impulsyvūs pirkiniai, kuriuos paskatina didelės nuolaidos, taip pat šventiniu laikotarpiu įsigytos dovanos. Pasitaiko, kad prekės dubliuojasi arba pasikeičia pirkėjo poreikiai“, – aiškina N. Mikalajūnas.
Pasak jo, dažniau grąžinami drabužiai, avalynė, aksesuarai, smulki buitinė technika, elektronika ir namų apyvokos prekės. Drabužiai bei avalynė dažniausiai netinka dėl netinkamo dydžio arba lūkesčių neatitikusios išvaizdos, o įsigyta technika kartais pasirodo nereikalinga.
Tuo metu „Senukų“ komunikacijos vadovė Baltijos šalims Liubovė Aleksandra Zaiceva pastebi, kad per Juodąjį penktadienį prekių grąžinama daugiau, nes jų daugiau ir parduodama.
Panašią tendenciją įvardija ir internetinė drabužių parduotuvė „About you“. Jos atstovai nurodo, kad per Juodąjį penktadienį grąžinamų prekių dalis ir dažniausiai grąžinamos kategorijos iš esmės nesikeičia.
Bendrovės duomenimis, apie 99 proc. grąžintų prekių būna tinkamos parduoti dar kartą.
Kai kurios parduotuvės prekes leidžia grąžinti vėliau
Nors įstatymai numato 14 dienų terminą, dalis prekybininkų pirkėjams suteikia papildomų galimybių.
Pavyzdžiui, „About you“ Lietuvoje leidžia nemokamai grąžinti prekes per 30 dienų nuo užsakymo gavimo. Ši tvarka galioja ir per išpardavimus įsigytiems pirkiniams.
„Pigu.lt“ registruotiems klientams tam tikroms parduodamų prekių kategorijoms taikoma iki 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Dar ilgesnį terminą numato „Senukai“. Bendrovės lojalumo programos „Smart Net“ nariai dalį neišpakuotų prekių gali grąžinti net per 365 dienas.
Anot L. A. Zaicevos, tokia galimybė ypač naudinga būstą įsirengiantiems ar atnaujinantiems pirkėjams.
Vis dėlto papildomos parduotuvių garantijos netaikomos visiems pirkiniams, todėl prieš perkant verta patikrinti konkrečias sąlygas.
Ką daryti, jei prekė nekokybiška?
VVTAT primena, kad su nuolaida parduodamai prekei taikomi tokie patys kokybės reikalavimai kaip ir įprastai.
Jeigu prekė nekokybiška, pirkėjas gali reikalauti, kad pardavėjas ją nemokamai pataisytų arba pakeistų. Įstatymuose numatytais atvejais galima prašyti sumažinti kainą arba grąžinti pinigus.
Vartojimo prekėms paprastai taikoma dvejų metų garantija, nepriklausomai nuo taikytos nuolaidos ar pirkimo vietos.
Tačiau yra viena svarbi išimtis. Jeigu prekė buvo parduota pigiau dėl konkretaus trūkumo, apie kurį pirkėjas buvo aiškiai informuotas ir su kuriuo atskirai sutiko, dėl to paties trūkumo pretenzijų paprastai reikšti negalima.
Dėl kitų prekės gedimų ar kokybės neatitikimų vartotojo teisės išlieka.
Už prekės grąžinimą gali tekti susimokėti?
Perkant internetu svarbu žinoti, kad kokybiškos prekės grąžinimas nebūtinai bus nemokamas.
„Pigu.lt“ atstovas N. Mikalajūnas paaiškina, kad tokios prekės grąžinimo transportavimo išlaidos paprastai tenka pirkėjui. Tačiau jeigu prekė nekokybiška, būtinas grąžinimo išlaidas turi padengti pardavėjas.
VVTAT nurodo, kad pinigai turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų. Vis dėlto pardavėjas gali jų nepervesti, kol neatgauna prekės arba pirkėjas nepateikia įrodymo, kad ją išsiuntė.
Jeigu pirkėjas buvo pasirinkęs brangesnį nei standartinis pristatymo būdą, papildomų pristatymo išlaidų pardavėjas kompensuoti neprivalo.
Jeigu parduotuvė atsisako priimti prekę vien dėl taikytos nuolaidos, VVTAT pirmiausia pataria raštu kreiptis į pardavėją, pateikti pirkimo dokumentus ir aiškiai nurodyti savo reikalavimą.
Pardavėjas privalo pateikti motyvuotą atsakymą per 14 kalendorinių dienų. Jeigu atsakymo nėra arba jis netenkina, dėl Lietuvoje registruoto pardavėjo galima kreiptis į VVTAT.
Prekių grąžinimą nori supaprastinti
Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) direktorė Rūta Vainienė atkreipia dėmesį, kad prekių grąžinimo tvarka vis dar sukelia nereikalingų nepatogumų tiek pirkėjams, tiek pardavėjams.
Pasak jos, šiuo metu grąžinimo dokumentas turi būti popierinis ir ilgai saugomas, nors informacija apie grąžinimus jau fiksuojama elektroninėse sistemose.
R. Vainienė taip pat kritikuoja reikalavimą nurodyti grąžinimo priežastį.
„Dabar pirkėjai pasitelkia visą savo išmonę priežasčiai sugalvoti, o juk jos gali ir nebūti. Pirkėjas gali grąžinti naują nenaudotą prekę, nes persigalvojo, nepatiko – tos priežastys niekam neįdomios“, – pastebi asociacijos direktorė.
Jos žiniomis, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ketina atsisakyti tiek privalomo popierinio grąžinimo dokumento, tiek reikalavimo nurodyti priežastį.
„Laukiame, bus lengviau ir pirkėjams, ir pardavėjams!“ – sako R. Vainienė.