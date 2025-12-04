Pensijų gavėjams – svarbi „Sodros“ žinia: dalis žmonių klysta

„Sodra“ primena, kad Užsienio išmokų skyrius veikia adresu Laisvės pr. 28 Vilniuje. Tai aktualu lietuviams, kurie gyvena ar dirba svetur ir „Sodrai“ siunčia dokumentus paštu.
Dažniausiai tai – gyvenamosios vietos deklaravimą patvirtinantys dokumentai, gyvybės įrodymai, kuriuos kasmet turi pateikti pensijų gavėjai. Paštu taip pat siunčiami prašymai išduoti įvairias pažymas, darbo stažą patvirtinantys dokumentai ar užsienio institucijų pažymos.
Vis dar siunčia dokumentus senuoju adresu
Dalis žmonių vis dar siunčia dokumentus senuoju Užsienio išmokų skyriaus adresu – Kalvarijų g. 147 Vilniuje. Nors įstaiga jau trejus metus įsikūrusi naujoje vietoje, senuoju adresu vis dar atkeliauja tūkstančiai pašto siuntų. Gyventojai raginami visą korespondenciją siųsti aktualiu adresu Laisvės pr. 28, 04315 Vilnius.
Siekiant palengvinti bendravimą su „Sodra“, daugumą dokumentų galima pateikti prisijungus prie asmeninės gyventojo paskyros. Vis daugiau lietuvių užsienyje renkasi šį būdą, nes jis suteikia galimybę visus reikiamus veiksmus atlikti greitai, saugiai ir neišeinant iš namų.
Svarbi naujovė – galimybė kai kuriuos formalumus sutvarkyti vaizdo skambučio metu. Užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai kasmet nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. turi patvirtinti, kad yra gyvi ir gyvena tam tikroje užsienio valstybėje. Tai būtina, kad „Sodra“ galėtų toliau pervesti pensiją ir užtikrinti, jog ji pasieks gavėją. Pensijų gavėjai gali iš anksto užsiregistruoti vaizdo skambučiui su „Sodros“ specialistu. Tai modernus ir patogus sprendimas, leidžiantis išvengti popierinių dokumentų siuntimo.