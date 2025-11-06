 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasaulyje krito pieno kainos

2025-11-06 16:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 16:31

 Šią savaitę pasauliniame „Global Dairy Trade“ aukcione pieno produktų kainos sumažėjo 2,4 proc., praneša tarptautinis žemės ūkio portalas „Agriland“. Tai jau šeštas iš eilės fiksuojamas kainų kritimas, o indeksas pasiekė žemiausią lygį nuo 2024 m. rugpjūčio.

Pienas. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

 Šią savaitę pasauliniame „Global Dairy Trade“ aukcione pieno produktų kainos sumažėjo 2,4 proc., praneša tarptautinis žemės ūkio portalas „Agriland“. Tai jau šeštas iš eilės fiksuojamas kainų kritimas, o indeksas pasiekė žemiausią lygį nuo 2024 m. rugpjūčio.

REKLAMA
0

Labiausiai pigo čederio sūris – jo kaina sumažėjo 6,6 proc. Taip pat sviesto kainos smuko 4,3 proc., o nenugriebto pieno – 2,7 proc. Tuo metu kai kurių produktų, pavyzdžiui, mocarelos sūrio, kainos šiek tiek pakilo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ekspertų vertinimu, kainų kritimą lemia perteklinė pieno pasiūla pasaulinėje rinkoje ir silpna jo produktų paklausa, nes pirkėjai perka tik būtiniausius kiekius, o sandėliai jau užpildyti prieš šventinį laikotarpį.

REKLAMA
REKLAMA

Skelbiama, kad kad sudėtingoje padėtyje atsidūrė ne tik Europos pieno ūkiai, bet ir perdirbėjai. Mažėjančios didmeninės sviesto, sūrio, grietinėlės ir kitų produktų kainos rodo niūrias viso sektoriaus perspektyvas. 

REKLAMA

Europos Komisijos duomenimis, rudenį žaliavinio pieno kainos smarkiai nukrito Vokietijoje, Nyderlanduose ir Airijoje, o Lenkijos perdirbėjai praneša planuojantys tolesnius kainų sumažinimus.

Kaip nurodo „Farmers Weekly“, prognozuojama, kad Europoje pieno ir jo gaminių didmeninių kainų kritimas tęsis dėl didelės pasiūlos ir vidutinės paklausos, o greito atsigavimo nesitikima bent iki 2026 m. antros pusės.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų