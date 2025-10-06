Pagrindiniai Europos akcijų indeksai po Prancūzijos premjero atsistatydinimo patraukė žemyn

Portalo „Trading Economics“ duomenimis, STOXX 50 sesijos pradžioje smuko 0,7 proc., o STOXX 600 – 0,4 procento.
Vien Paryžiaus CAC 40 nusileido daugiau nei 2 procentais.
Prancūzijos prezidentūra kiek anksčiau pranešė, kad prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį priėmė ministro pirmininko S. Lecornu atsistatydinimą.
E. Macronas praėjusį mėnesį paskyrė S. Lecornu į šias pareigas, tačiau iš esmės nepakitusi kabineto sudėtis, kurią jis pristatė sekmadienio vakarą, sulaukė griežtos kritikos visame politiniame spektre.
Prancūzijos politika išgyvena suirutę nuo tada, kai prezidentas praėjusią vasarą žengė rizikingą žingsnį sušaukdamas pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Šis žingsnis atsisuko prieš jį – parlamentas susiskaldė į konkuruojančius blokus.
Du tiesioginiai S. Lecornu pirmtakai, Francois Bayrou ir Michelis Barnier, buvo nuversti giliai susiskaldžiusiame parlamente kilus aklavietei dėl Prancūzijos biudžete numatytų taupymo priemonių.
