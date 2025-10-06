Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Pagrindiniai Europos akcijų indeksai po Prancūzijos premjero atsistatydinimo patraukė žemyn

2025-10-06 12:02 / šaltinis: BNS
2025-10-06 12:02

Prancūzijos ministro pirmininko Sebastieno Lecornu atsistatydinimui sukrėtus rinkas, pagrindiniai Europos akcijų indeksai pirmadienį patraukė žemyn.

Prancūzijos gynybos ministras Sebastienas Lecornu BNS Foto

Prancūzijos ministro pirmininko Sebastieno Lecornu atsistatydinimui sukrėtus rinkas, pagrindiniai Europos akcijų indeksai pirmadienį patraukė žemyn.

REKLAMA
0

Portalo „Trading Economics“ duomenimis, STOXX 50 sesijos pradžioje smuko 0,7 proc., o STOXX 600 – 0,4 procento.

Vien Paryžiaus CAC 40 nusileido daugiau nei 2 procentais.

Prancūzijos prezidentūra kiek anksčiau pranešė, kad prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį priėmė ministro pirmininko S. Lecornu atsistatydinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Macronas praėjusį mėnesį paskyrė S. Lecornu į šias pareigas, tačiau iš esmės nepakitusi kabineto sudėtis, kurią jis pristatė sekmadienio vakarą, sulaukė griežtos kritikos visame politiniame spektre.

REKLAMA
REKLAMA

Prancūzijos politika išgyvena suirutę nuo tada, kai prezidentas praėjusią vasarą žengė rizikingą žingsnį sušaukdamas pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Šis žingsnis atsisuko prieš jį – parlamentas susiskaldė į konkuruojančius blokus.

Du tiesioginiai S. Lecornu pirmtakai, Francois Bayrou ir Michelis Barnier, buvo nuversti giliai susiskaldžiusiame parlamente kilus aklavietei dėl Prancūzijos biudžete numatytų taupymo priemonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų