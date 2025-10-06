Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europarlamentarų grupė ragina pradėti derybas dėl Moldovos stojimo į ES

2025-10-06 09:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 09:51

Europos Parlamento (EP) pirmininko pavaduotojas Victoras Negrescu paskelbė, kad 55 EP narių grupė iš 19 Europos Sąjungos (ES) valstybių paragino Europos Vadovų Tarybos pirmininką Antonio Costą nedelsiant pradėti derybas dėl Moldovos prisijungimo prie ES, praneša „Kyiv Independent“.

0

„Tai stiprus politinis signalas: Europos Parlamentas be išlygų palaiko Moldovos Respublikos europietišką ateitį, pripažįsta įgyvendintas reformas ir reikalauja, kad parlamento rinkimuose išreikštas Moldovos piliečių pasirinkimas būtų įgyvendintas ir gerbiamas“, – V. Negrescu rašė socialiniame tinkle „Facebook“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

EP nariai laiške rašė, kad Moldovos pastarieji laisvi ir sąžiningi rinkimai patvirtino aiškų žmonių troškimą integruotis į ES, nepaisant dezinformacijos kampanijų iš išorės daryto spaudimo.

Laiške A. Costa raginamas nedelsiant į Europos Vadovų Tarybos darbotvarkę įtraukti Moldovos derybas dėl ES narystės.

„Europos Sąjunga turi veikti dabar ir pademonstruoti savo paramą demokratijai, atsparumui ir Moldovos Respublikos piliečių europinėms ambicijoms“, – rašo EP nariai.

Moldovos proeuropietiška Veiksmo ir solidarumo partija (PAS), kurią remia prezidentė Maia Sandu, laimėjo šalies parlamento rinkimus tvyrant būgštavimams dėl galimo Rusijos kišimosi į juos. PAS gavo kiek daugiau nei 50 proc. balsų, įtvirtindama M. Sandu pastangas siekti Moldovos integracijos į ES.

Opozicinis Patriotų blokas, vadovaujamas buvusio prorusiško prezidento Igorio Dodono, liko antras su 24,19 proc. balsų.

Stojimo į Europos Sąjunga procese ES teisė skirstoma į šešias derybų grupes. Kiekviena jų apima susijusius skyrius, su kuriais šalys kandidatės turi suderinti savo teisės aktus.

Ukraina derybas dėl stojimo į ES oficialiai pradėjo 2024 m. birželį, tačiau dar neatidaryta nei viena iš šešių derybų grupių. Premjero Viktoro Orbano vadovaujama Vengrija nuolat priešinasi Ukrainos stojimui į ES ir blokuoja su tuo susijusius sprendimus.

