Susitarimas užtikrins nepertraukiamą dujų tiekimą Ukrainos rinkai ateinančių metų pirmąjį ketvirtį ir yra itin svarbus stiprinant regiono energetinį saugumą, pažymima pranešime.
Dujos Ukrainai žiemos paklausos pikui
„Dėl nuolat tobulinamos komercinės patirties, nuosavų SGD transportavimo laivų ir prieigos prie pakartotinio dujinimo pajėgumų galime veiksmingai padėti Ukrainai diversifikuoti gamtinių dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus. Tai ypač svarbu augant grėsmėms Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Mūsų veikla stiprina regiono energetinį saugumą ir kartu duoda apčiuopiamos naudos verslui. Konkurencingas „Orlen“ pasiūlymas suteikia tvirtą pagrindą toliau plėtoti bendradarbiavimą su „Naftogaz“ ir stiprinti savo pozicijas tarptautinėse rinkose. Tai partnerystė, jungianti verslą su atsakomybe už regiono stabilumą“, – teigia „Orlen“ valdybos viceprezidentas operacijoms Robert Soszyński.
„Strateginė partnerystė su „Orlen“ leidžia mums užsitikrinti JAV SGD tiekimą 2027 metų pirmąjį ketvirtį ir užtikrinti papildomą atsparumą piko metu, kai žiemos sezono dujų paklausa yra didžiausia. Tęsiantis Rusijos atakoms, kartu su pastangomis apsaugoti ir atkurti savo objektus, stengiamės užsitikrinti patikimus dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus“, – sakė laikinai einantis „Naftogaz“ generalinio direktoriaus pareigas Sergii Fedorenko.
Bendradarbiavimas tęsiasi nuo 2025 metų
Naujoji sutartis sudaryta remiantis šių metų „Karpatų aštuoneto“ viršūnių susitikime pasiektu susitarimu dėl komercinio bendradarbiavimo dujų srityje.
Komercinę partnerystę su „Naftogaz“ „Orlen“ plėtoja nuo 2025 metų. Per šį laiką bendrovės sudarė penkias sutartis dėl daugiau kaip 600 mln. kubinių metrų dujų, kurių „Orlen“ importavo į Svinouisčio ir Klaipėdos terminalus ir ten išdujino, tiekimo.
„Orlen“ grupė Ukrainos rinkoje veikia jau daugiau nei du dešimtmečius. Nuo 2007 metų ji tiekia degalus iš Lenkijoje ir Lietuvoje esančių naftos perdirbimo gamyklų. Po to, kai 2022 metų vasarį prasidėjo plataus masto Rusijos agresija prieš Ukrainą, „Orlen“ pradėjo degalų tiekimą ir vėliau išplėtė jų gabenimą geležinkeliais per Lenkiją.