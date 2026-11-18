Jei Juodosios jūros uostai liks uždaryti, grūdų eksportas 2026/2027 metų sezoną, ministro teigimu, gali sumažėti iki 24,6 mln. tonų, palyginti su 38 mln. tonų pernai.
„Rekordinio derliaus nebus, nes žemdirbiai smarkiai riboja savo veiklą“, – kalbėjo ministras.
Labiausiai gali sumažėti kukurūzų pasėliai
Ministerijos duomenimis, labiausiai paveikti kukurūzai – svarbiausia Ukrainos grūdinė kultūra. Jų pasėlių plotai gali sumažėti daugiau nei perpus – iki 2 mln. hektarų, o gamybos apimtys gali susitraukti iki 12–14 milijonų tonų, palyginti su 2026 metais prognozuotais 29–30 milijonų tonų.
Kviečių gamyba taip pat gali sumažėti daugiau kaip trečdaliu – iki 17 mln. tonų. Pasak ministro, produktyvumas mažėja, nes žemdirbiai mažina išlaidas trąšoms ir kitiems gamybos ištekliams.
Kviečių derlingumas gali sumažėti nuo daugiau kaip 5 iki maždaug 4 tonų iš hektaro.