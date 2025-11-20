 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Orlen Lietuva“ grynasis pelnas trečiąjį šių metų ketvirtį siekė 3,5 mln. JAV dolerių

2025-11-20 15:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 15:59

Lenkijos naftos koncerno valdomos „Orlen Lietuva“ grupės grynasis pelnas trečiąjį 2025 m. ketvirtį siekė 3,5 mln. JAV dolerių (šios dienos kursu – 3,04 mln. eurų), tuo pačiu periodu pernai patirtas daugiau nei 659 mln. JAV dolerių (572,47 mln. eurų) grynasis nuostolis, skelbia bendrovė.

„Orlen“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lenkijos naftos koncerno valdomos „Orlen Lietuva" grupės grynasis pelnas trečiąjį 2025 m. ketvirtį siekė 3,5 mln. JAV dolerių (šios dienos kursu – 3,04 mln. eurų), tuo pačiu periodu pernai patirtas daugiau nei 659 mln. JAV dolerių (572,47 mln. eurų) grynasis nuostolis, skelbia bendrovė.

1

Grupės pajamos šių metų liepos–rugsėjo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išliko stabilios ir sudarė beveik 1,661 mlrd. JAV dolerių (1,443 mlrd. eurų). 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu pajamos siekė 1,666 mlrd. JAV dolerių (1,447 mlrd. eurų).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Orlen Lietuva“ pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) praėjusį ketvirtį pasiekė 10,9 mln. JAV dolerių (9,47 mln. eurų). 2024 m. trečią ketvirtį šis rodiklis buvo neigiamas ir siekė 656 mln. JAV dolerių (569,87 mln. eurų) žemiau nulio.

„Palanki makroekonominė situacija sudarė galimybes didinti gamybos apimtis, o tuo pačiu ir pardavimus, kas lėmė geresnius finansinius rodiklius,“ – pranešime cituojamas „Orlen Lietuva“ generalinis direktorius Dariusz Zonenberg.

Pardavimai žemyninėse rinkose praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu periodu 2024-aisiais, vidutiniškai augo 14 proc. Latvijoje parduota 10 proc., Estijoje – 27 proc., Lenkijoje – 24 proc., NVS šalyse net 63 proc. daugiau produkcijos. Pardavimai neženkliai (7 proc.) krito tik Lietuvoje.

„Orlen Lietuva“ yra lenkiško kapitalo energetikos koncernas Lietuvoje. Jam priklauso vienintelė Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmonė, įsikūrusi Mažeikių rajone.

Įmonę šiuo metu sudaro naftos perdirbimo gamykla, šiluminė elektrinė, Būtingės naftos terminalas ir naftos bei naftos produktų vamzdynai, jungiantys Būtingės terminalą, naftos perdirbimo įmonę su „Draugystės“ naftotiekių tinklu.

indeliai.lt

