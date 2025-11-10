Nuo šalnų nukentėję ūkininkai gali kreiptis dėl 3,3 mln. eurų paramos

Paramos dydis priklausys nuo augalų grupės ir žalos masto. Jei bendra prašoma paramos suma viršys 3,3 mln. eurų, kiekvieno pareiškėjo parama bus proporcingai sumažinta, pranešė Žemės ūkio ministerija.
Anot jos, prašymus paramai gauti ūkininkai turi pateikti savivaldybėms. Jei sodai ir uogynai yra kelių savivaldybių teritorijose ir žalą vertino kelių savivaldybių komisijos, prašymą reikės teikti ten, kur registruotas žemės ūkio valdos centras.
BNS rašė, kad Lietuvoje dėl ankstyvos šilumos pasėliai augo greičiau, tačiau vėliau, balandžio ir gegužės mėnesiais, šalnos smarkiai pakenkė obuoliams, serbentams, uogoms, vyšnioms, kriaušėms ir slyvoms.
Išmokos ūkininkams, skirtos skubiai finansinei paramai turi būti išmokėtos iki 2026 metų balandžio 30 dienos.