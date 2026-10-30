Nuo gruodžio – dideli pokyčiai parduotuvėse: dėl naujovių didins prekių kainas?

Nuo 2026 metų gruodžio 30 dienos ES didelėms ir vidutinėms įmonėms pradedami taikyti nauji reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad į rinką patenkantys produktai nebūtų susiję su miškų naikinimu.
ES kovos su miškų naikinimu reglamentas (EUDR) apima septynias žaliavų grupes – kavą, kakavą, soją, alyvpalmių aliejų, medieną, natūralų kaučiuką, tai yra, gumą ir galvijus bei tam tikrus iš jų pagamintus produktus.
Atsekamumas leidžia nustatyti, iš kur atkeliavo žaliava – pavyzdžiui, kur užaugintos kavos pupelės. Duomenims rinkti ir tikrinti įmonėms gali prireikti papildomų investicijų.
„Iki“ vertinimu, nauji reikalavimai gali didinti kainas
Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė sako, kad naujiesiems reikalavimams ruošiamasi visos „Rewe“ grupės mastu. Pasak jos, didžiausia atsakomybės dalis tenka tiekėjams, kurie turi pateikti informaciją apie prekių žaliavų kilmę ir atitiktį reglamentui.
„Mūsų vaidmuo yra užtikrinti prekių atsekamumą ir turėti visą reikalingą informaciją, kurią pagal reglamento reikalavimus pateikia tiekėjai. Dalis partnerių jau dabar perduoda EUDR registracijos numerius ir kitus atitiktį patvirtinančius duomenis, todėl pasirengimo procesas vyksta sklandžiai.
Šiuo metu dar anksti vertinti, kokią įtaką reglamentas turės prekių asortimentui ar tiekimo grandinėms, nes tai priklausys nuo individualių tiekėjų sprendimų ir jų žaliavų tiekimo šaltinių, vis dėlto manome, kad beveik visi atsirandantys nauji reguliavimai linkę didinti prekių kainas, o ne jas mažinti“, – nurodo G. Kitovė.
Vis dėlto ji mini ir kitas galimas prekių brangimo priežastis.
„Artimiausiu laikotarpiu didesnę įtaką tiekimo kainoms turės geopolitiniai veiksniai, augančios transporto išlaidos, degalų kainų svyravimai bei darbo jėgos kaštų didėjimas“, – pažymi G. Kitovė.
Prognozuoti kainų pokyčius dar per anksti
„Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė nurodo, kad šiuo metu bendrovė baigia rengti produktų kilmės ir tiekėjų duomenų tikrinimo tvarką.
„Jau dabar aktyviai bendraujame su tiekėjais dėl būsimų reikalavimų, deriname, kokią informaciją jie turės pateikti, ir testuojame jos surinkimo bei patikros procesus.
Mūsų tikslas – tinkamai pasirengti reglamento įgyvendinimui ir užtikrinti, kad pirkėjus pasiektų visus taikomus reikalavimus atitinkantys produktai“, – pasakoja L. Lesauskaitė-Remeikė.
Anot jos, galimi kainų, prekių pasirinkimo ir tiekimo pokyčiai priklausys ir nuo tiekėjų pasirengimo.
„Kol kas neturime duomenų, kurie leistų prognozuoti konkrečius pokyčius parduotuvių lentynose“, – komentuoja L. Lesauskaitė-Remeikė.
„Lidl“ tvirtina, kad pirkėjai nepatogumų nepatirs
„Lidl“ nurodo EUDR reikalavimams tiekimo grandinėse besiruošiantis jau kelerius metus.
Bendrovės korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė įvardija, kad reikalavimai dėl žaliavų kilmės ir atsekamumo jau įtraukti į tiekėjų sutartis.
Pasak jos, didelė dalis privačių prekės ženklų produktų jau atitinka tvarumo standartus. Kakava nuo 2022 metų pabaigos sertifikuojama „Fairtrade“, „Rainforest Alliance“ arba ekologiniais sertifikatais, o medienos ir popieriaus gaminiams taikomi FSC bei PEFC sertifikavimo standartai.
Šie sertifikatai savaime neatstoja reglamente numatytos žaliavų kilmės patikros.
Bendrovė su partneriais Peru padeda smulkiesiems kavos augintojams diegti atsekamumo sistemas ir pasirengti EUDR reikalavimams.
Taip siekiama, kad jie nebūtų išstumti iš Europos rinkos.
„Nuo 2022 metų prekės ženklo „Vemondo“ vegetariškoms ir veganiškoms mėsos alternatyvoms naudojame tik regioninės arba Europos kilmės soją.
Pirkėjams nepatogumo nekils, kadangi tiekimo grandinių atsekamumo peržiūrą pradėjome iš anksto ir tam ruošėmės palaipsniui“, – sako O. Ferencienė.
Tiekėjų pasirengimas nevienodas
„Maxima“ nurodo EUDR reikalavimams besiruošianti ne pirmus metus. Atidėjus reglamento taikymo pradžią, bendrovė skyrė daugiau laiko prisitaikyti prie atnaujintų reikalavimų ir Europos Komisijos (EK) išaiškinimų.
Pasak „Maximos“ Tvarumo skyriaus vadovės Gabrielės Zabelskytės, dalis sistemų ir procesų jau išbandyti ir dabar tobulinami.
Prekybos tinklas renka informaciją ir bendradarbiauja su tiekėjais. G. Zabelskytė pastebi, kad jų pasirengimo lygis skiriasi.
„Prognozuoti konkretų EUDR įsigaliojimo poveikį pirkėjams yra dar labai anksti. Jis priklausys nuo to, kaip sklandžiai bus įgyvendinti nauji reikalavimai visoje tiekimo grandinėje“, – aiškina ji.
„Maxima“ tvirtina siekianti užtikrinti sklandų prekių tiekimą ir kuo mažesnį poveikį pirkėjams.
Įmonių pareigos ir terminai skirsis
EK duomenimis, daugumai labai mažų ir mažų įmonių reikalavimai bus taikomi nuo 2027 metų birželio 30 dienos.
Kai kuriems vėliau į reglamento sąrašą įtrauktiems produktams, pavyzdžiui, tirpiajai kavai, reikalavimai bus taikomi nuo 2027 metų gruodžio 30 dienos.
Įmonių pareigos priklausys nuo jų vaidmens tiekimo grandinėje. Vienoms reikės surinkti duomenis apie žaliavų kilmę ir įvertinti miškų naikinimo riziką, kitoms – saugoti reikiamą tiekimo informaciją.
Kai kurioms įmonėms reikės ir tikslių žaliavų auginimo ar gavimo vietos koordinačių.
EK skelbia, kad dalis procedūrų supaprastinta siekiant palengvinti duomenų teikimą.