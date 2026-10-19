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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

1 ir 2 euro centai, pamiršti stalčiuose ar piniginės dugne, gali padėti vaikams: štai kur juos galima paaukoti

REKLAMA / 2026-10-19 10:44 / šaltinis: tv3.lt
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Stalčiuje, taupyklėje ar piniginės dugne užsilikę 1 ir 2 euro centai gali virsti prasminga pagalba Lietuvos vaikams. Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus“ tęsia iniciatyvą „Grąžink centus į gyvenimą“ ir kviečia gyventojus paaukoti nebenaudojamas smulkias monetas. Nuo šiol tai padaryti bus patogiau ir mažesnių miestų gyventojams – dalis aukų dėžių iš didmiesčių prekybos centrų perkeliamos į regionus. Aukoti monetas bus galima iki šių metų gruodžio 31 dienos.

MAXIMA ir Gelbėkit vaikus iniciatyva

Stalčiuje, taupyklėje ar piniginės dugne užsilikę 1 ir 2 euro centai gali virsti prasminga pagalba Lietuvos vaikams. Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus“ tęsia iniciatyvą „Grąžink centus į gyvenimą“ ir kviečia gyventojus paaukoti nebenaudojamas smulkias monetas. Nuo šiol tai padaryti bus patogiau ir mažesnių miestų gyventojams – dalis aukų dėžių iš didmiesčių prekybos centrų perkeliamos į regionus. Aukoti monetas bus galima iki šių metų gruodžio 31 dienos.

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Praėjusiais metais Lietuvoje pradėjus apvalinti galutinę pirkinių sumą atsiskaitant grynaisiais, 1 ir 2 euro centų monetų kasdieniams atsiskaitymams prireikia vis rečiau. Tačiau nemažai jų tebėra gyventojų namuose, tad iniciatyva „Grąžink centus į gyvenimą“ kviečia užsilikusias monetas skirti prasmingam tikslui. 

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Maximos“ socialinės atsakomybės ir partnerystės projektų vadovė Radvilė Narbutaitė sako, kad pirkėjų įsitraukimas paskatino ieškoti būdų suteikti galimybę patogiai aukoti ir mažesnių miestų gyventojams.

„Džiaugiamės matydami, kad pirkėjai noriai prisideda prie iniciatyvos ir net keliomis monetomis išreiškia norą padėti. Draugystė su „Gelbėkit vaikus“ leidžia šią paprastą idėją tęsti, todėl dabar aukų dėžės pasieks daugiau mažesnių Lietuvos miestų“, – sako R. Narbutaitė.

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Iki šiol didžiosios aukų dėžės daugiausia buvo įrengtos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių prekybos centruose. Dabar jos pasieks Uteną, Elektrėnus, Jonavą, Mažeikius, Molėtus, Anykščius, Panevėžį ir Radviliškį. Nauja aukų dėžė atsiras ir Kėdainiuose, o dalyje ankstesnių vietų jos liks ir toliau.

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Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ lėšų pritraukimo projektų vadovė Urtė Bagdonė paaiškina, kad dėžių perkėlimas į mažesnius miestus – naujas iniciatyvos etapas, kuriuo siekiama būti arčiau vietos bendruomenių.

„Regionuose grynieji pinigai vis dar aktyviai naudojami, o vietos bendruomenės yra susitelkusios ir pilietiškos. Todėl norime galimybę paaukoti namuose užsilikusius centus priartinti ir prie mažesnių miestų gyventojų. Tikimės, kad naujos aukų dėžių vietos leis prie iniciatyvos prisijungti dar daugiau žmonių“, – sako U. Bagdonė.

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Kur ieškoti aukų dėžių?

Utenoje aukų dėžės jau įrengtos dviejose „Maximos“ parduotuvėse – J. Basanavičiaus g. 108B ir Aušros g. 78B. Elektrėnuose monetas galima paaukoti Rungos g. 4, Kėdainiuose – J. Basanavičiaus g. 53, Jonavoje – Plento g. 3, o Mažeikiuose – Žemaitijos g. 20-2.

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Molėtuose aukų dėžė įrengta Sakalo g. 1, Anykščiuose – Kalno g. 6, Radviliškyje – Gedimino g. 42A. Panevėžyje aukų dėžės įrengtos dviejose vietose – Klaipėdos g. 103-8 ir Respublikos g. 71-1.

Klaipėdoje aukų dėžė iš Taikos pr. 61 jau perkelta į Taikos pr. 141. Vilniuje, Ozo g. 25, Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 93C, ir Marijampolėje, V. Kudirkos g. 3, aukų dėžės liko ankstesnėse vietose.

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Ryškiai raudonos aukų dėžės įrengtos už parduotuvių kasų, todėl monetas galima paaukoti apsipirkus. Jas lengva atpažinti iš didelės skaidrios vieno euro cento monetos formos.

Kai susideda daug mažų aukų

Surinktos lėšos skiriamos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklai ir konkrečiai pagalbai Lietuvos vaikams – maitinimui vaikų dienos centruose, saugiai aplinkai, edukacinėms priemonėms bei specialistų paramai.

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Pasak U. Bagdonės, būtent daugelio žmonių įsitraukimas leidžia net ir nedideles aukas paversti reikšminga parama.

„Vienas ar du centai gali atrodyti visai nedaug, tačiau kai prisideda daug žmonių, mažos aukos susideda į realią pagalbą. Vaikams tai gali reikšti šiltą maistą, saugią vietą po pamokų, edukacines priemones ar specialistų paramą. Todėl mums svarbi kiekviena paaukota moneta“, – sako U. Bagdonė.

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R. Narbutaitės teigimu, tęsiant iniciatyvą ne mažiau svarbu ir padėkoti pirkėjams, kurie jau rado savo būdą prisidėti.

„Esame dėkingi kiekvienam pirkėjui, kuris į aukų dėžę įmetė namuose užsilikusias monetas. Ši iniciatyva labai paprasta, tačiau jos rezultatas priklauso nuo daugybės žmonių įsitraukimo. Tikimės, kad aukų dėžėms pasiekus naujus miestus prie jos prisijungs dar daugiau gyventojų, o jų paaukoti centai taps reikalinga pagalba vaikams“, – sako R. Narbutaitė.

Prie iniciatyvos „Grąžink centus į gyvenimą“ galima prisidėti iki 2026 m. gruodžio 31 d. Į specialias „Gelbėkit vaikus“ aukų dėžes galima mesti ne tik 1 ir 2 euro centų, bet ir didesnio nominalo monetas.

Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.

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Gairės:
Vilnius
Klaipėda
maxima
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