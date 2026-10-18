Nostalgiški skoniai su naujomis interpretacijomis: ką šį rudenį „Maximos“ pirkėjams siūlo „Meistro kokybė“?

Agnė Čypienė, laikinai einanti „Maximos“ Produktų vystymo skyriaus vadovės pareigas, sako, kad asortimento formavimą lemia ir nuolatinės „Maximos“ maisto technologų idėjų paieškos, ir pasaulinės tendencijos, ir tautiečių skonis bei pasirinkimai.
„Šį rudenį atsigręžėme į nostalgiškus patiekalus, primenančius vaikystę, mamos ar močiutės virtuvę ir šaltais vakarais suteikiančius jaukumo. Tačiau gerai pažįstamus skonius papildėme šiuolaikiniais ingredientais bei netikėtais deriniais. Pasaulyje ši tendencija vadinama „newstalgia“ – naująja nostalgija arba nostalgija su nauja, netikėta interpretacija. Pirmųjų savaičių pardavimų rezultatai rodo, kad pasirinkome labai taikliai“, – sako A. Čypienė.
Pirkėjai vis dažniau renkasi vietoje paruoštus patiekalus – taupo ne tik laiką, bet ir pinigus
Per pirmuosius beveik devynis šių metų mėnesius „Meistro kokybės“ kulinarijos gaminių lietuviškame prekybos tinkle parduota beveik dešimtadaliu daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, taip pat išaugo ir konditerijos pardavimai. Tai, pasak A. Čypienės, rodo, kad tautiečiai parduotuvėje renkasi gardų, nebrangų, kokybišką ir jau patogiai vartoti paruoštą maistą.
Šį sezoną „Meistro kokybės“ asortimentą papildė apie 50 gaminių kulinarijos, konditerijos, kepyklos ir mėsos kategorijose. Tarp kulinarijos naujienų gausa tradicinių puikiai pažįstamų skonių, kuriais norint pasimėgauti nebeteks suktis prie puodų – pasirinkus juos galima ne tik sutaupyti laiko, bet ir pinigų, mat patiekalų kainos – draugiškos piniginei.
Tai ir daugumos pirkėjų bene dažniausiai namuose gaminama vištienos filė su grikiais ir šviežiomis daržovėmis, tikrų tikriausia klasika – karbonadas su sūriu arba apkeptas vištienos kepsnys su „komforto garnyru“ vadinama bulvių koše.
Atliepiant pirkėjų poreikį į asortimentą įtraukti daugiau jautienos kulinarijos pasirinkimų – šį rudenį „Meistro kokybę“ papildė ir jautienos kukulis su padažu bei garnyru, kuris suteikia kontrastą patiekalo tekstūrai bei kremiškumo, – bulvių koše. Šios kelios naujienos – sotūs, gardūs ir nedaug kainuojantys pietų ar vakarienės pasirinkimai, ypač tinkantys vėstančiam metų laikui.
Norintiems užkąsti lengviau, tačiau kartu ir maistingai, naujajame asortimente siūlomos ryžių salotos su vištiena ir spanguolėmis, salotos su bolivinėmis balandomis ir vištiena bei salotos „Ruduo“ su marinuotais kelmučiais.
„Bolivinė balanda vis dažniau atsiduria mūsų kulinarijos gaminių sudėtyse. Tai sėklos, kurios patiekalus praturtina papildomais baltymais, skaidulomis, mineralais – geležimi, magniu. Be to, bolivinė balanda savyje natūraliai neturi glitimo, todėl tokie valgiai tinkami ir jo netoleruojantiems. Šios sėklos šiuo metu ne veltui išgyvena tikrą atgimimą – patiekalus jos praturtina ne tik naudingosiomis medžiagomis, bet ir riešutiniu skoniu, suteikia purumo. Į asortimentą įtraukdami bet kokią naujieną nuolat galvojame, kokiu ingredientu, vadinamu neretai ir supermaistu, galime papildyti mūsų kulinarijos gaminius“, – pasakoja A. Čypienė.
Naujas gyvenimas vaikystės skoniams
Ryškiausia šio sezono kryptis atsiskleidžia konditerijoje, o didžiausiu pirmojo mėnesio atradimu tapo trupininis „Močiutės“ pyragas su serbentais. Pasak A. Čypienės, šis paprastas, gardus ir nebrangus kepinys pardavimo rezultatais viršijo visus lūkesčius.
„Trupininis pyragas su serbentais daugeliui primena vaikystę ir namuose keptus pyragus. Jau pirmąjį mėnesį jo paklausa buvo tokia didelė, kad gamybos cechams teko gerokai pasistengti. Tautiečiai labai palankiai įvertino iš vaikystės pažįstamą skonį, kokybę, patrauklią kainą ir šį pyragą jau pavertė tikra naujojo sezono žvaigžde“, – pasakoja A. Čypienė.
Pirkėjų simpatijų spėjo sulaukti jau ir naujasis šokoladinis plokštainis „Naktelė“ su juodojo bei pieniško šokolado putėsiais. Kita naujiena – klasikinis šokolado ir vyšnių derinys naujai atsiskleidžia torte su krembriulė sluoksniu.
Viename konditerijos gaminyje esanti skonių priešprieša – saldu ir rūgštu, turi atskirą savo gerbėjų ratą. Stebint, kad jis vis plečiasi, „Meistro kokybės“ asortimentą papildė ir aguoninis plokštainis, kuriame aguonos suderintos su raudonaisiais ir juodaisiais serbentais, kremu.
„Negalime ignoruoti ir sparčiai populiarėjančių vienos porcijos desertų. Matant augančią paklausą jiems ir tęsiant tematiką – rugštu ir saldu, asortimentą rudens ir žiemos sezonui papildėme: panakota su uogomis, apelsinų želė su šviežiomis uogomis bei šokoladiniu desertas su vyšniomis.
Tuo metu kepinių skyriuje šį sezoną „Maximos“ pirkėjams pristatėme fokačiją su pipiriniu užtepu ir sviestinį aguoninį pyragą su sirupu. Pastarasis sukurtas iš kelių į vieną pyragą suformuotų aguoninių bandelių, papildytų sviestu, migdolais ir sirupu. Tai drėgnas, gardus ir lengvai plėšomas pyragas, kurį įvertins tiek šeima, tiek draugų kompanija. Todėl, jei sviestinė bandelė su cinamonu jau atsibodo, kviečiame išbandyti būtent šią naujieną. Neabejojame, kad ji sulauks taip pat daugelio simpatijų“, – įsitikinusi A. Čypienė.
Nuo idėjos iki gaminio lentynoje – iki keturių mėnesių
Formuojant naują asortimentą, atsižvelgiama ir į pirkėjų įpročius bei mėgstamus skonius. Pirkėjų pamėgtus gaminius stengiamasi pasiūlyti daugiau „Maximos“ parduotuvių, kad jų būtų patogu įsigyti ir apsiperkantiems mažesnėse, vieno X formato parduotuvėse.
„Pavyzdžiui, taip nutiko su dviem itin mėgstamais „Meistro kokybės“ paruošto vartoti maisto gaminiais – Kijevo kotletu ir balandėliais su bulvių koše. Iš pradžių juos siūlėme tik didesnėse parduotuvėse, o dabar šių sočių ir tautiečių labai mylimų patiekalų galima rasti ir vieno ar dviejų X „Maximose“ visoje šalyje“, – pasakoja A. Čypienė.
Naujo gaminio kelias nuo idėjos iki parduotuvės lentynos paprastai trunka nuo dviejų iki keturių mėnesių. Naujienų kūrimo kryptys ir idėjos gimsta „Maximos“ komercijos komandoje, o jas įgyvendina konditerijos, kulinarijos, kepyklos ir mėsos technologai. Galutinės gaminių receptūros atrenkamos po daugybės bandymų ir degustacijų.
„Be skonio aspekto, reikia užtikrinti ir tai, kad kiekvienas naujas gaminys atitiktų mūsų turimos techninės įrangos parametrus, būtų tinkamas transportavimui ir atitiktų maisto saugos reikalavimų bei galiojimo laiko sąlygas. Jį gaminant, kiekvienoje partijoje privalo išlikti visiškai tokia pat kokybė, o pirkėjo stalą gaminys turi pasiekti patrauklios išvaizdos“, – iššūkius vardija „Maximos“ l. e. p. Produktų vystymo skyriaus vadovė.
Šiuo metu „Meistro kokybės“ gaminiai ruošiami 26-iuose kulinarijos ir konditerijos cechuose visoje Lietuvoje. Didžiausios, trijų ir keturių X „Maximos“ parduotuvės turi ir vietinius cechus, gaminančius tik konkrečioje parduotuvėje parduodamą išskirtinį asortimentą.
Kitais metais 30-metį minėsiančios „Meistro kokybės“ asortimentas atnaujinamas du kartus per metus: pavasario ir vasaros bei rudens ir žiemos sezonams. Per šiuo du asortimento atnaujinimo kartus, vidutiniškai bendrai pakeičiami 100 gaminių.
1997 m. įregistravus „Meistro kokybės“ prekės ženklą, jo gaminių linijoje iš pradžių buvo siūlomi tik šviežios mėsos pusgaminiai. Po dvejų metų asortimentą papildė kulinarijos, konditerijos ir kepyklos gaminiai. Šiuo metu „Meistro kokybės“ asortimente yra beveik 700 gaminių, iš kurių daugiau nei pusė – jau valgyti paruošti patiekalai.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.
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