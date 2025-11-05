 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Nori sumažinti skrydžių skaičių ES mastu: štai kokia alternatyvą planuoja

2025-11-05 16:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:52

Trečiadienį Europos Komisija (EK) pristatė planą, kaip iki 2040 m. gerokai sutrumpinti kelionių traukiniais tarp didžiųjų Europos miestų laiką, siekiant sumažinti trumpų nuotolių skrydžių poreikį. 

Trečiadienį Europos Komisija (EK) pristatė planą, kaip iki 2040 m. gerokai sutrumpinti kelionių traukiniais tarp didžiųjų Europos miestų laiką, siekiant sumažinti trumpų nuotolių skrydžių poreikį. 

0

„Kelionių tarp sostinių visoje Europoje trukmės sutrumpinimas yra apčiuopiamas ir pragmatiškas mūsų ryžto padaryti Europą vieningesnę ir veiksmingesnę rezultatas“, – sakė EK viceprezidentas Raffaele Fitto. 

Plano tikslas – sujungti didžiuosius miestus 200 km/h ar didesniu greičiu važiuojančiais traukiniais. 

Keleiviai galės nuvykti iš Berlyno į Kopenhagą per keturias valandas, o ne per septynias, kaip dabar. Kelionės laikas iš Sofijos į Atėnus sutrumpės nuo 13 valandų ir 40 minučių iki šešių valandų, o kelionė tarp Vienos ir Berlyno truks puspenktos valandos, o ne 8 valandas ir 10 minučių, kaip dabar. 

Siekdama tai įgyvendinti, EK nori, kad valstybės narės koordinuotų tvarkaraščius tarpvalstybiniu mastu, parengtų finansavimo strategijas, pagerintų investavimo sąlygas ir sukurtų tarpvalstybinę bilietų pardavimo ir užsakymo sistemą. 

EK pabrėžė, kad geležinkelių transportui šiuo metu tenka 0,3 proc. transporto sektoriaus išmetamų teršalų, kelių transportui – 73,2 proc. o civilinei aviacijai – 11,8 procento.

