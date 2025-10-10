Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Europos Komisija skyrė 1,1 mln. eurų nuo šalnų nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams

2025-10-10 14:10 / šaltinis: BNS
2025-10-10 14:10

Europos Komisija (EK) skyrė 1,1 mln. eurų paramos nuo pavasarinių šalnų nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams. Vyriausybė galės skirti dar iki trijų kartų daugiau nacionalinės paramos. 

Orai, ruduo, šalnos (tv3.lt koliažas)

Europos Komisija (EK) skyrė 1,1 mln. eurų paramos nuo pavasarinių šalnų nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams. Vyriausybė galės skirti dar iki trijų kartų daugiau nacionalinės paramos. 

REKLAMA
0

Parama skirta iš Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio rezervo, pranešė EK atstovybė Lietuvoje.

Ūkininkai nukentėjo, kuomet šių metų kovo pradžia buvo rekordiškai šilta, tačiau balandį netikėtinai atslinko šalnos ir dėl to stipriai nukentėjo sodai bei uogynai“, – pranešime sakė atstovybės vadovas Marius Vaščega.

TAIP PAT SKAITYKITE:

EK iš rezervo skyrė iš viso beveik 50 mln. eurų vaisių, riešutų ir daržovių augintojams Bulgarijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Vengrijoje: Bulgarijai – 7,4 mln. eurų, Latvijai – 4,2 mln. eurų, Lenkijai – 14,8 mln. eurų, Rumunijai – 11,5 mln. eurų ir Vengrijai  – 10,8 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Visos šalys gali papildyti šią ES paramą iki 200 proc. nacionalinių lėšų.

Visose šešiose valstybėse narėse dėl vėlyvų šalnų, po kurių daugeliu atvejų buvo kruša arba smarkus lietus, buvo sunaikinta didelė vaisių, daržovių, riešutų ir sėklų derliaus dalis.

Lietuvoje dėl ankstyvos šilumos pasėliai augo greičiau, tačiau vėliau, balandžio ir gegužės mėnesiais, šalnos smarkiai pakenkė obuoliams, serbentams, uogoms, vyšnioms, kriaušėms ir slyvoms.

Išmokos ūkininkams, skirtos skubiai finansinei paramai turi būti išmokėtos iki 2026 metų balandžio 30 dienos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų