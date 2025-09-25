Į Lietuvą atvyksta Europos Komisijos pirmininkės vykdomasis pavaduotojas

Savo vizitą Lietuvoje R. Fitto pradės dalyvaudamas konferencijoje „ES+U“.
Vėliau suplanuoti EK pirmininkės vykdomojo pavaduotojo susitikimai su parlamento vadovu Juozu Oleku, laikinuoju ministru pirmininku ir finansų ministru Rimantu Šadžiumi bei paskirtąja premjere Inga Ruginiene.
Susitikimų metu ketinama aptarti 2028–2034 metų laikotarpio Europos Sąjungos (ES) biudžetą, sanglaudos politiką, ES rytų pasienio regionų pakto iniciatyvas ir kitus klausimus.
R. Fitto taip pat susitiks su Lietuvos rajonų merų grupe ir Vilniaus regiono verslo bendruomenės ir kitų socialinių partnerių atstovais, apsilankys Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.
