  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nepraleiskite progos: gyventojams sumokės 1 tūkst. eurų ir duos dovanų

2025-11-30 14:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA
2025-11-30 14:43

Pinigai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Prašymus dėl skatinamųjų išmokų ir dovanų, siūlomų iki šiol sostinėje gyvenamosios vietos nedeklaravusiems gyventojams, jau užpildė virš 3 tūkst. žmonių. 

4

Rugsėjo mėnesį prasidėjus kampanijai, kurios metu siekiama skatinamosiomis priemonėmis paraginti gyvenančius sostinėje čia deklaruoti ir gyvenamąją vietą, registruotų Vilniaus miesto gyventojų padaugėjo 4 tūkst.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prašymų ir deklaracijų sutikrinimas vyks sausį, todėl kol kas sunku vertinti kampanijos rezultatus. (…) Svarbu suprasti, kad ne visi deklaruojantieji gyvenamąją vietą Vilniuje tai daro vesdini skatinimo kampanijos“, – komentare Eltai teigė savivaldybės atstovas žiniasklaidai Gabrielius Grubinskas.

Anot jo, kampanija papildomų administracinių išteklių nekainuoja, nes gyvenamosios vietos deklaravimas yra įprasta ir nuolat teikiama paslauga.

ELTA primena, jog rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo kampaniją, kuria sostinės gyventojai yra skatinami deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje. Ji tęsiasi iki gruodžio 31 dienos.

Žmonės, kurie iki tol nebuvo deklaruoti Vilniaus gyventojai, nuo minėtos datos turi susitvarkyti deklaracijas ir atskirai pateikti prašymą, kad gautų savivaldybės įsteigtas dovanas ir dvi iki 500 eurų siekiančias išmokas. Deklaracijas susitvarkyti ir užpildyt prašymus galima internetu, savivaldybės svetainėje.

Išmoką gali gauti asmenys nuo 18 metų

Tokiu atveju, praėjus metams nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Vilniaus mieste, gyventojas galės gauti finansinę paskatą, kuri bus apskaičiuota pagal asmens sumokėtus mokesčius. Tokias išmokas gyventojai galės gauti 2027 bei 2028 metais.

Teigiama, kad išmoką sudarys 50 proc. į sostinės biudžetą sumokėto asmens gyventojų pajamų mokesčio (GPM), tačiau ji negalės viršyti 500 eurų.

Skatinamąsias priemones gali gauti gyventojai nuo 18-likos metų, kurie nebuvo deklaravę gyvenamosios vietos Vilniuje bent dvejus metus prieš ją deklaruojant kampanijos metu. 

Pirmiausia reikalavimus patenkinusiems gyventojams bus skiriamas dovanų paketas, kurį sudarys viešojo transporto bilietai, kvietimai į kino teatrą, baseiną bei kelionė Neries upe kursuojančiu, viešojo transporto sistemai priklausančiu laivu. Dovanos vertė – 50 eurų.

indeliai.lt

