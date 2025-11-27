 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Jei darbdavys mirs, darbuotojai neliks be išmokų: Seimas priėmė naują tvarką

2025-11-27 11:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 11:00

Seimas įteisino galimybę gauti ilgalaikio darbo išmoką ir tokiais atvejais, kai netenkama darbo mirus darbdaviui. 

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Seimas įteisino galimybę gauti ilgalaikio darbo išmoką ir tokiais atvejais, kai netenkama darbo mirus darbdaviui. 

REKLAMA
0

Tai numato ketvirtadienį parlamentarų priimtos Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojo Domo Griškevičiaus inicijuotos įstatymo pataisos. Jas vienbalsiai palaikė 109 Seimo nariai.

Naujas reguliavimas, padėsiantis žmonėms, kurie mirus darbdaviui lieka be darbo, įsigalios nuo kitų metų. Į išmoką galės pretenduoti tik tie žmonės, kurių darbo santykiai su mirusiu darbdaviu nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu 5 metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parengti įstatymo pataisas D. Griškevičių paskatino gyventojo kreipimasis, kai netikėtai mirus darbdaviui keli darbuotojai liko be jokių socialinių garantijų. Parlamentaro vertinimu, tokia situacija yra absurdiška, nes, pvz. jeigu darbdavys būtų dingęs, pagal dabartinį reguliavimą darbuotojai gautų išmoką. 

REKLAMA
REKLAMA

D. Griškevičiaus skaičiavimais, įstatymo pataisų įgyvendinimas gali pareikalauti kasmet apie 30 tūkst. eurų. Pasak jo, tai nebūtų didelė našta biudžetui, tačiau pasitarnautų  socialiniam teisingumui. 

REKLAMA

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, 2024 m. šalyje buvo 9 darbuotojai, kurie galėjo pretenduoti į išmoką mirus darbdaviui.

ELTA primena, kad pagal galiojantį įstatymą teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi darbo netekę, daugiau negu 5 metus išdirbę darbuotojai, jei darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Taip pat tokią išmoką gali gauti ir tie, kurių darbo sutartis nutraukta darbdaviui bankrutavus. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų