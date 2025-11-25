Seime – 2026-ųjų valstybės biudžeto svarstymas

Seimui biudžeto projektas pateiktas spalio 21 d. – per daugiau nei mėnesį parlamentarai projektui jau registravo 110 pasiūlymų, kuriems pritarus išlaidos biudžete būtų didinamos daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Dėl šių išlaidų apsispręsti turės Vyriausybė, patikslintą valstybės biudžeto projektą ji turėtų svarstyti kitą savaitę.
Pagrindinio projektą svarstančio Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas teigė, siūlymus registravę parlamentarai didele dalimi nenurodė realių išlaidų finansavimo šaltinių – 82 iš 110 siūlymų finansavimo šaltiniu nurodytos viršplaninės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos.
„Viršplaninės pajamos negali būti naudojamos naujoms išlaidoms, nes jos automatiškai mažina deficitą, o skolintos lėšos didintų deficitą“, – Seimo tribūnoje sakė A. Sysas.
Siūlymus pateikę Seimo nariai taip pat dažnu atveju nenurodė, kiek ir kam konkrečiai papildomas biudžeto lėšas reikėtų skirti.
„Taigi pažymėtina, kad dauguma Seimo narių ir komitetų siūlymų neatitiko galiojančių finansavimo valdymo, fiskalinės drausmės ir strateginio planavimo reikalavimų“, – pristatydamas komiteto išvadą kalbėjo BFK pirmininkas.
Valstybės biudžeto projektą svarstė ir jam pritarė visi Seimo komitetai, dauguma jų taip pat pateikė siūlymų kitąmet didinti išlaidas.
Kitų metų valstybės biudžete planuojama rekordiškai didinti gynybos finansavimą – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimams projekte skirta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
Didelis dalis lėšų numatyta pensijoms, gyventojų pajamoms ir socialinėms išmokoms didinti.
Minimali mėnesio alga (MMA) kitąmet augs 11,1 proc. – iki 1153 eurų „ant popieriaus“, tam biudžete numatyta 37,3 mln. eurų.
Pensijas kitąmet planuojama didinti 12 proc. – vidutinė senatvės pensija augtų 80 eurų – nuo 670 iki 750 eurų, su būtinuoju stažu – 90 eurų, nuo 720 iki 810 eurų.
Finansavimas keliams kitąmet numatytas 815,5 mln. eurų, iš šių lėšų Valstybės kelių fondą sudarys 178,8 mln eurų, Kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP) – 436,6 mln. eurų, ES finansinė parama sieks 200,1 mln. eurų.
Valstybės biudžeto projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų).
Biudžetas Seimo salėje svarstomas dviem stadijomis.