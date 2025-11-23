2028-uosius metus Seimas ketina paskelbti Mokslo pasiekimų ir Počobuto, Terlecko bei Mackevičiaus metais

Pažymėti šias datas parlamentui ketvirtadienį Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos vardu pasiūlė šios komisijos pirmininkas Darius Jakavičius.
Bendru sutarimu pritarę šiai iniciatyvai po pateikimo parlamentarai prie jos svarstymo sugrįš gruodžio 18 d.
2028 m. sukanka 300 metų, kai gimė iškilus švietėjas, Vilniaus universiteto rektorius, Universiteto observatorijos vedėjas, astronomas, matematikas, kalendorių leidėjas M. Počobutas. Todėl Seimui pasiūlyta pažymėti mokslo plėtros svarbą ir jo gimimo jubiliejų.
Pasak D. Jakavičiaus, 2028 m. sukanka 50 metų nuo Lietuvos laisvės lygos, vienos pirmųjų organizuotų antisovietinių rezistencinių grupių Lietuvoje, įkūrimo. Taip pat bus minimos 100-osios laisvės kovotojo, politinio kalinio, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjo A. Terlecko metinės.
Nutarimo projekto autoriai siekia pabrėžti ir vieno iš 1863–1864 m. sukilimo vadų, kunigo, tautinio sąjūdžio veikėjo A. Mackevičiaus vaidmenį tautos laisvės siekio istorijoje. 2028 m. sukanka 200 metų nuo jo gimimo.
ELTA primena, kad Seimas 2026-uosius metus paskelbė Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus, Lietuvos radijo, Lietuvos Helsinkio grupės ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Balio Gajausko metais.
Parlamentarai taip pat yra paskelbę 2027-uosius metus Oskaro Milašiaus, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato ir nepalūžusių moterų Dalios Grinkevičiūtės, Lidijos Meškaitytės ir Liūnės Sutemos metais.
