Nepaisant kontrabandinių balionių, keleivių srautas Lietuvos oro uostuose šiemet augo

Vilniaus oro uoste šiemet aptarnauta apie 4,73 mln. keleivių – 5,6 proc. daugiau (4,48 mln.), Kauno oro uoste – apie 1,47 mln., arba 13,3 proc. daugiau (1,3 mln.), Palangoje – 411 tūkst., arba 19,4 proc. daugiau (344 tūkst.).
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai vien lapkritį aptarnavo 526,5 tūkst. keleivių – 8 proc. daugiau nei prieš metus: Vilniuje – 379 tūkst. (11 proc.), Kauno – 111 tūkst. (1 proc. mažkiau), Palangos – 36 tūkst. (7,7 proc. daugiau).
LTOU lapkritį aptarnavo 4,5 tūkst. skrydžių – 4 proc. daugiau nei prieš metus: Vilniuje – 3,2 tūkst. Kaune – 894, Palangoje – 384.
Pasak įmonės pranešimo, praėjusiį mėnesį oro erdvė virš Vilniaus oro uosto dėl kontrabandinių balionų grėsmės buvo laikinai apribota 7 kartus – dėl to paveikti 128 skrydžiai ir daugiau nei 17 tūkst. keleivių – apie 5 proc. viso jų skaičiaus.