 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nepaisant kontrabandinių balionių, keleivių srautas Lietuvos oro uostuose šiemet augo

2025-12-03 18:10 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 18:10

Tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU) per vienuolika mėnesių aptarnavo per 6,62 mln. keleivių – 8 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (6,13 mln.), pranešė LTOU.

Tarptautinis Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis

Tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU) per vienuolika mėnesių aptarnavo per 6,62 mln. keleivių – 8 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu (6,13 mln.), pranešė LTOU.

REKLAMA
0

Vilniaus oro uoste šiemet aptarnauta apie 4,73 mln. keleivių – 5,6 proc. daugiau (4,48 mln.), Kauno oro uoste – apie 1,47 mln.,  arba 13,3 proc. daugiau (1,3 mln.), Palangoje – 411 tūkst., arba 19,4 proc. daugiau (344 tūkst.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai vien lapkritį aptarnavo 526,5 tūkst. keleivių – 8 proc. daugiau nei prieš metus: Vilniuje –  379 tūkst. (11 proc.), Kauno –  111 tūkst. (1 proc. mažkiau), Palangos – 36 tūkst. (7,7 proc. daugiau). 

REKLAMA
REKLAMA

LTOU lapkritį aptarnavo 4,5 tūkst. skrydžių – 4 proc. daugiau nei prieš metus: Vilniuje – 3,2 tūkst. Kaune – 894, Palangoje – 384. 

Pasak įmonės pranešimo, praėjusiį mėnesį oro erdvė virš Vilniaus oro uosto dėl kontrabandinių balionų grėsmės buvo laikinai apribota 7 kartus – dėl to paveikti 128 skrydžiai ir daugiau nei 17 tūkst. keleivių – apie 5 proc. viso jų skaičiaus. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų