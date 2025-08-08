Naujausia Ruginienės žinia dėl vyro reikalų ir pensijų: žada daugiau pinigų

Kandidatė į premjeres taip pat užsiminė ir dėl planų rudeniui, spartesnio pensijų indeksavimo. Gyventojams ji žada daugiau pinigų.
Pateikiame pilną I. Ruginienės poziciją:
„Dar kartą dėkoju visuomenininkams už budrumą – jei kyla poreikis papildyti informaciją arba atsakyti dėl naujų atsiradusių duomenų, visada esu pasiruošusi atsakyti, ką jau ne kartą minėjau. Nors, turiu prisipažinti, dalį jų sužinojau tik vakar ar šiandien, tad reikėjo laiko išsiaiškinant, kas tai per istorijos.
Grįžtant prie vakarykštės istorijos apie Ukrainą ir UAB „Magnio forma“. Jokio pranešimo, reikalaujančio susimokėti baudą, ar apie patį teismą, nebuvo gauta. Apie užstrigusį krovinį muitinėje buvo informuotas klientas, kuris pats pranešė įmonei UAB „Magnio forma“ apie problemas, transportuojant naudotus, prie mašinos pridėtus rulonus plėvelės. Buvo padaryti procedūriniai veiksmai, plėvelės paimtos Ukrainos valstybės naudai, o parduota laminavimo mašina atiduota klientui. Tokiu būdu klausimas buvo užbaigtas.
Apie šiandien viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl viešųjų pinigų, ILTE ir mano vyro įmonės. Išsiaiškinau, kad 2025 m. UAB „Eurospauda“ gavo nedidelę paskolos palūkanų kompensaciją iš ILTE. Tai plačiai smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių naudojama valstybės paramos priemonė, skirta įmonių plėtros skatinimui. Nuo 2025 m. kovo mėnesio mano vyras, Vismantas Ruginis, nebėra šios įmonės vadovas, o nuo šių metų birželio mėnesio jis nebėra ir tarp akcininkų. Tai atsispindi mano atnaujintoje deklaracijoje.
Bet svarbiausia žinia – dirbame ir kalbamės dėl planų rudeniui bei niekur nuo jų neatsitraukiame! Ketiname patvirtinti SADM planą dėl spartesnio pensijų indeksavimo, bus sutarta dėl didesnio minimalaus mėnesinio atlyginimo kitąmet.
„Sodra“ dirba ir nuo kitų metų pradžios taip pat bus parengta skaičiuoklė, leisianti jums įsivertinti esamą situaciją pensijų kaupime. Tad gerų žinių artimiausiu metu tikrai bus!
Gero visiems savaitgalio ir ačiū už gausų palaikymą, kurį gaunu, jis labai įkvepia!“
Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienio vakarą visuomenininkas Andrius Tapinas feisbuke paskelbė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras Vismantas Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
„Prezidentas sakė, kad pareikalaus apie būsimąją premjerę ir jos aplinką visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Tikiuosi, jam bus pateikta ir informacija iš Ukrainos teismų apie premjerės vyro „nuotykius“ (…). Istorija trumpai: Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą“, – rašoma įraše, kuriame remiamasi Užhorodo miesto teismo sprendimu.
