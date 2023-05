Muitinė griežčiau kontroliuos sankcionuotų prekių eksportą

Griežtesnė kontrolė Lietuvoje ir jos pasienyje su Rusija ir Baltarusija bus taikoma nuo birželio 5 dienos, trečiadienį pranešė muitinė.

Verslo atstovams ji rekomenduoja prieš eksportuojant sankcionuojamas prekes, priimant jas vežti, teikiant logistikos ar tokių prekių deklaravimo muitinėje paslaugas įsitikinti, kad prekės bus tik vežamos tranzitu per Rusiją ar Baltarusiją ir nėra skirtos naudoti šiose šalyse.

Siekiant įsitikinti, kaip laikomasi šių reikalavimų, muitinė reikalaus papildomų įrodymų, kad prekės nebus parduodamos, jų savininkai nebus keičiami po jų eksporto iš Europos Sąjungos, taip pat, kad prekių tranzitas per Rusiją ar Baltarusiją yra tik dalis viso maršruto.

REKLAMA

REKLAMA

Įmonės turės įrodyti, kad tranzito per Rusiją ar Baltarusiją metu prekės nebus perparduodamos, perdirbamos, sandėliuojamos, perkraunamos į kitą transporto priemonę, be to, jas turi būti įmanoma identifikuoti, kad muitinė galėtų nustatyti, ar jos nėra priskirtinos dvejopo naudojimo prekėms.

REKLAMA

Eksportuotojas turės įrodyti, kad turi informaciją apie prekių galutinį naudotoją ir galutinį naudojimą trečiojoje šalyje.

Pasak Muitinės praktikų asociacijos pirmininko, advokatų profesnės bendrijos „Averus“ partnerio Jono Sakalausko, reikalavimai dabar sugriežtinti itin smarkiai. Anot jo, tai palies logistikos, muitinės tarpininkų, vežėjų veiklą.

„Pagal naują tvarką iškeliama daug papildomų reikalavimų, kurie padėtų užtikrinti įvestas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą sankcijas. Vienas jų – kad tranzitu gabenamos prekės turi būti vežamos iki tikslo trečioje šalyje to paties vežėjo, kas praktiškai neįmanoma – nes Rusija taiko reikalavimą, jog prekės šalyje turi būti perkrautos vietiniam vežėjui", – pranešime sakė J. Sakalauskas.

„Reikalavimai labai aukšti. Įprastai Lietuvos eksportuotojas neturi galimybių tokių užtikrinti. Kita vertus, tai labiausiai nukreipta į sankcijas apeinančius eksportuotojus ir logistikos dalyvius. Sąžiningai vykdantiems verslą – tai sukels papildomų kaštų ir bus pareiga derintis su savo klientais dėl reikiamų dokumentų pateikimo", – sakė jis.