  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministras apie žinią dėl pastebėto drono Vilniaus oro uosto teritorijoje: jo nebuvo

atnaujinta 13:43 val.
2025-11-05 10:23 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-05 10:23

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šįryt Vilniaus oro uosto teritorijoje fiksuoto drono, dėl kurio buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas, nebuvo.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šįryt Vilniaus oro uosto teritorijoje fiksuoto drono, dėl kurio buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas, nebuvo.

18

Anot jo, radaruose pastebėjus judančio objekto žymą buvo pakeltos oro policijos pajėgos, tačiau informacija nepasitvirtino. 

„Buvo radaro žyma, kad kažkas gali judėti, buvo pakelti naikintuvai, patikrino, viskas, nieko nebuvo atrasta. Kaip vadinama šiukšlė radare, nepasitvirtino niekas“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nieko nebuvo, niekas nieko neaptiko. Vieni radarai rodo, kad yra kažkoks judėjimas, bet labai lėtas, būdingas galbūt dronui arba būdingas, tarkime, oro balionui.

Tačiau nebuvo atrasta kažko, buvo patikrintas dangus, pakelta oro policija, patikrinome. Viskas tvarkoje, atnaujinome darbą“, – pridūrė jis. 

Trečiadienį ryte tarp 9.50 val. ir 10.18 val. buvo laikinai uždarytas Vilniaus oro uostas. Pasak Lietuvos oro uostų atstovų, pirminėmis žiniomis, sprendimą lėmė užfiksuotas dronas oro uosto teritorijoje.

Vilniaus oro uostas
(23 nuotr.)
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas anksčiau koemntavo, kad dėl šios situacijos minimalus poveikis fiksuotas dviem skrydžiams. 

Pasak T. Vasiliausko, oro erdvė vėl atidaryta apie 10:18 val.

„Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai, skrydžiams įtaka buvo minimali“, – sakė jis.

Civilinis dronas

Viešojo saugumo tarnyba anskčiau tvirtino, kad tai buvo civilinis dronas, ore išbuvęs iki minutės.

Pastaruoju metu Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai tapo dažnesni dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių oro balionų su cigarečių kontrabanda. 

Antradienį dėl įtariamai pastebėtų dronų kuriam laikui buvo uždarytas ir pagrindinis Briuselio oro uostas Belgijoje.

Remiantis Vilniaus oro uosto tvarkaraščiu, skrydžiai į Briuselį ir iš jo nebuvo paveikti – jie numatyti vakare.

Remis
Remis
2025-11-05 10:40
Cia vietiniu teletabiu darbas, tokiems bausmes paprastos sutrikdytu skrydziu islaidos iskaitant ir tu oro uostu kuriuose turejo leistis lektuvai patirtas islaidas ir pkius 20000 tukst i valstybes biudzeta pasibaigtu visi mandravojimai ar pasirodymas but kietais o jei rai kitatauciai spyris i uzpakali palydint per siena be teises kada nors cia grizti
Atsakyti
Kai nėra tvarkos...
Kai nėra tvarkos...
2025-11-05 10:52
Šitas bekiaušis begalvių seimas ir iškastruota Nausėdos-Ruginienės vyriausybė nepajėgi priimti tokių teisės aktų, kurie priverstų begalvius Lietuvoje elgtis tinkamai. Dabar daro kas ką nori, bepiločius leidžia irgi kur nori. Gal šitai valdžiai su prezidentu priešakyje nesuprantamos jų pareigos? Ar ne pats laikas naujiems rinkimams, VISŲ valdžios lygių?
Atsakyti
Cha
Cha
2025-11-05 11:04
Siena juk uždaryta, tai kaip jis perkrido ją?:))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
