Ministras apie žinią dėl pastebėto drono Vilniaus oro uosto teritorijoje: jo nebuvo

Anot jo, radaruose pastebėjus judančio objekto žymą buvo pakeltos oro policijos pajėgos, tačiau informacija nepasitvirtino.
„Buvo radaro žyma, kad kažkas gali judėti, buvo pakelti naikintuvai, patikrino, viskas, nieko nebuvo atrasta. Kaip vadinama šiukšlė radare, nepasitvirtino niekas“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministras.
„Nieko nebuvo, niekas nieko neaptiko. Vieni radarai rodo, kad yra kažkoks judėjimas, bet labai lėtas, būdingas galbūt dronui arba būdingas, tarkime, oro balionui.
Tačiau nebuvo atrasta kažko, buvo patikrintas dangus, pakelta oro policija, patikrinome. Viskas tvarkoje, atnaujinome darbą“, – pridūrė jis.
Trečiadienį ryte tarp 9.50 val. ir 10.18 val. buvo laikinai uždarytas Vilniaus oro uostas. Pasak Lietuvos oro uostų atstovų, pirminėmis žiniomis, sprendimą lėmė užfiksuotas dronas oro uosto teritorijoje.
Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas anksčiau koemntavo, kad dėl šios situacijos minimalus poveikis fiksuotas dviem skrydžiams.
Pasak T. Vasiliausko, oro erdvė vėl atidaryta apie 10:18 val.
„Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai, skrydžiams įtaka buvo minimali“, – sakė jis.
Civilinis dronas
Viešojo saugumo tarnyba anskčiau tvirtino, kad tai buvo civilinis dronas, ore išbuvęs iki minutės.
Pastaruoju metu Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai tapo dažnesni dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių oro balionų su cigarečių kontrabanda.
Antradienį dėl įtariamai pastebėtų dronų kuriam laikui buvo uždarytas ir pagrindinis Briuselio oro uostas Belgijoje.
Remiantis Vilniaus oro uosto tvarkaraščiu, skrydžiai į Briuselį ir iš jo nebuvo paveikti – jie numatyti vakare.