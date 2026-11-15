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Ministerija: trūksta lėšų kompensacijoms už veiklos ribojimus saugomose teritorijose

2026-11-15 16:06 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-15 16:06
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Aplinkos ministerija pasigenda lėšų kompensacijoms, kurios skiriamos gyventojams už jų veiklos ribojimus saugomose teritorijose.

Pinigai (nuotr. Karolinos Gudžiūnienės / ELTA)

Aplinkos ministerija pasigenda lėšų kompensacijoms, kurios skiriamos gyventojams už jų veiklos ribojimus saugomose teritorijose.

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Pasak ministerijos kanclerio Vladislavo Kondratovičiaus, trūkumas susidarė, nes anksčiau nebuvo tam skiriama lėšų.

„Padidėjęs yra miškų kompensavimas už plynų kirtimų apribojimą, kuris atsirado užpraeitais metais. Papildomo finansavimo negavome, iš pradžių taip buvo galbūt nedideli finansai – 100 tūkst., 200 tūkst., 300 tūkst., bet šiais metais ir turim 5 mln. eurų iššūkį“, – teigė kancleris.

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Pasak jo, dėl paramos schemos suderinimo kreiptasi į Europos Komisiją.

„Kol kas suderinimo neturime. Tai esame ant ribos, kad panaudotume Europos Sąjungos lėšas. Ant ribos kol kas, laukiame, tikimės, kad tie pinigai, kurie yra numatyti savininkams, nevėluos. Jeigu ne, reikės kažką galvoti iš vidinių resursų, galbūt perskirstant srautus, modeliuojant finansinius įsipareigojimus iš kitų eilučių. Spręsime kartu su Finansų ministerija“, – teigė V. Kondratovičius.

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„Tai ne tik šių metų biudžeto iššūkis, mes galime jas (kompensacijas – BNS) ir kitais metais numatyti, bet iki gegužės mėnesio turime įsipareigojimą dėl 5 mln. eurų“, – tvirtino jis.

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Kompensacijoms už veiklos apribojimus saugomose teritorijose 2028 metams reikia 7 mln. eurų, 2029 metais – 9 mln. eurų.

Kaip BNS nurodė Aplinkos ministerija, vienkartinėms kompensacijoms už miškus nuo 2025 metų kovo iki 2026 metų balandžio išmokėta apie 4,9 mln. eurų.

Kasmetinėms kompensacijoms už miškus šiemet išmokėta 27,752 tūkst. eurų.

indeliai.lt

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