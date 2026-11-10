Ministerija: per dvi savaites gynybos obligacijų išplatinta už beveik 112 mln. eurų

Ministerijos duomenimis, spalio 27 – lapkričio 9 dienomis iš viso sudaryta apie 2,8 tūkst. gynybos obligacijų įsigijimo sandorių.
Didžiausio susidomėjimo sulaukė šešių mėnesių trukmės obligacijos, kurių išplatinta už 84,9 mln. eurų, sudarius beveik 1,3 tūkst. sandorių. Vienų metų trukmės obligacijų įsigyta už 24,6 mln. eurų (1,3 tūkst. sandorių).
Tuo metu dvejų metų trukmės obligacijų išplatinta už 1,1 mln. eurų (106 sandoriai), o trejų metų – už 1 mln. eurų (82 sandoriai).
Finansų ministerijos duomenimis, nuo 2024 metų, kai pradėtos platinti gynybos obligacijos, per 84 emisijas jų iš viso įsigyta už 1,3 mlrd. eurų.
Nuo antradienio pradedamos platinti keturios naujos gynybos obligacijų emisijos, už kurias bus mokamos 3,2–3,4 proc. metinės palūkanos arba 1,6 proc. pusmetinės palūkanos.
Už šešių mėnesių trukmės obligacijas bus mokamos 1,6 proc. pusmetinės palūkanos, už vienų metų – 3,2 proc., dvejų metų – 3,3 proc., o trejų metų – 3,4 proc. metinės palūkanos.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai, kuriuos platinant surinktos lėšos skiriamos šalies gynybos poreikiams finansuoti.
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