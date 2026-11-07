Ministerija siūlo švelnesnį variantą, kada vaikais nesirūpinę tėvai neturėtų teisės į išlaikymą

Siūloma nustatyti tris, o ne penkias aplinkybes, kada tėvai prarastų galimybę sulaukti paramos iš vaikų.
Pagal ministerijos siūlymą, tėvai prarastų teisę į išlaikymą, jeigu vaikai buvo atskirti nuo jų nuolat dėl pačių tėvų kaltės arba tėvai teismo buvo pripažinti kaltais dėl fizinio, psichinio ar seksualinio smurto prieš vaiką panaudojimu, padaryto jam esant nepilnamečiui, taip pat tėvų valdžia teismo sprendimu buvo apribota neterminuotai.
Registravęs Civilinio kodekso pataisas socialdemokratas Darius Razmislevičius siūlo griežtesnį – penkių atvejų variantą, bet ministerija jį sukritikavo bei pasiūlė savąjį. Galutinį sprendimą dėl pataisų priims Vyriausybė, kurios išvados yra paprašęs Seimas.
Dabar Civilinis kodeksas leidžia teismui atleisti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, jei jie vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams. Tėvai teisės į išlaikymą neturi, jeigu vaikai buvo atskirti nuo tėvų nuolat dėl jų kaltės.
Tuo metu Seimo nario nuomone, vengti pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus tėvai gali ir nebūdami atskirti nuo vaikų. D. Razmislevičius sako, kad vaikai neturėtų išlaikyti tėvų visais atvejais, jeigu jie materialiai neišlaikė savo nepilnamečių vaikų.
Ministerijos teigimu, vien išlaikymo vaikui neteikimas ar įsiskolinimas nėra pakankamas, kad tėvai negalėtų reikalauti jų išlaikyti: „Teismas turėtų įvertinti ir tėvų galimybes bei pastangas“.
Taip pat ministerija abejoja, ar vaikai turėtų nusisukti nuo tėvų, jeigu pastariesiems buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis.
„Orderis yra operatyvi prevencinė apsaugos priemonė ir jo skyrimo faktas savaime nepatvirtina, kad tėvas ar motina naudojo smurtą prieš konkretų vaiką“, – savo išvadoje nurodo ministerija.
Ji nesutinka ir su teiginiu, kad paramos iš suaugusių vaikų neturėtų sulaukti ir tie tėvai, kurie savo vaikus buvo apleidę ar jais nesirūpino dėl savo kaltės – piktnaudžiavo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis.
Pasak ministerijos, formuluotės „apleido vaiką“, „juo nesirūpino“ nepakankamai aiškiai apibrėžia pažeidimus.
Ministerija taip pat pasiūlė detalizuoti smurto prieš vaiką panaudojimą – susieti su nusikalstamos veikos prieš konkretų vaiką padarymu ir teismo pripažinta ją padariusio tėvo kalte.
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