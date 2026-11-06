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Naujausia žinia dėl kompensacijų už šildymą: gali pritrūkti pinigų

2026-11-06 11:34 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 11:34
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė sako, kad šį žiemos sezoną kompensacijoms už šildymą savivaldybėms gali pritrūkti apie 20 mln. eurų.  

Šildymas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (8)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė sako, kad šį žiemos sezoną kompensacijoms už šildymą savivaldybėms gali pritrūkti apie 20 mln. eurų.  

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„Mes jau girdime, kad dujų kainos dar augs, tai galima sakyti, kad jau dabar programuojama, kad 20 mln. eurų kaip minimum savivaldybėms pritrūks. Reikės dėkoti orui, jeigu nebus šalta. Jeigu bus šalta, prognozuojame, kad reikės ir 105 mln. eurų (iš viso kompensacijoms – BNS). Šiai dienai galime pasakyti, kad savivaldybėms iš tikrųjų trūkumas bus“, – kalbėjo ministerijos Piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. 

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Namų šildymas

„Jau šiai dienai mes matome, kad savivaldybėms savarankiškoms funkcijoms perskirstyta 255,3 mln. eurų per gyventojų pajamų mokestį, o realus finansavimas būtų 277 mln. eurų“, – pridūrė ministerijos atstovė.

Praėjusį sezoną buvo išmokėta 69 mln. eurų

Ministerija anksčiau prognozavo, kad šį šildymo sezoną kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 170,6 tūkst., joms reikės daugiau nei 80 mln. eurų.

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Praėjusį šildymo sezoną kompensacijas kas mėnesį gavo vidutiniškai apie 164,6 tūkst. žmonių, jiems buvo išmokėta 69 mln. eurų.

Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozavo, kad šilumos energija šį sezoną kainuos maždaug 13–25 proc. brangiau nei praėjusį. 

indeliai.lt

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