Ministerija perspėja – sukurta netikra „Facebook“ paskyra: štai ko jokiu būdu nedarykite

Gyventojai raginami būti budrūs, nepriimti iš šios paskyros siunčiamų kvietimų draugauti ir nepasitikėti joje skelbiama informacija.
Socialiniame tinkle „Facebook“ sukurta netikra Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskyra
Ministerija pabrėžia, kad ši paskyra nėra oficiali ir nėra susijusi su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veikla. Ministerijos pranešime pabrėžiama, kad oficiali ministerijos „Facebook“ paskyra nesiunčia kvietimų draugauti.
Gyventojai taip pat raginami neatsakyti į iš netikros paskyros siunčiamas žinutes, nespausti įtartinų nuorodų, neteikti savo asmens ar finansinių duomenų ir apie netikrą paskyrą pranešti „Facebook“ administracijai.
Netikros paskyros nuoroda: https://www.facebook.com/profile.php?id=61593521787038.
Ministerija primena, kad patikimą informaciją apie jos veiklą galima rasti oficialioje interneto svetainėje www.eimin.lrv.lt ir ministerijos socialinių tinklų paskyrose „Facebook“, „Instagram“ ir „Linkedin“.
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