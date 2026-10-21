Įspėja apie naują realybę – galite būti filmuojami ir to net neįtarti: „Įrašai naudojami tam tikrais neteisėtais tikslais“

Anglijos ir Velso teismuose naudoti tokius akinius jau uždraudė, juos draudžia ir dalis restoranų, teatrų bei kino teatrų. Šie akiniai jau užsitarnavo ir etiketę – vadinami „iškrypėlių akiniais“.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Išmanieji akiniai gali fotografuoti ir filmuoti
Šitaip atrodo išmanieji, vadinamieji „Meta“ akiniai. Rėmelio kampe – kamera, kitame – nedidelė lemputė, o kojelėse paslėpti mikrofonai ir garsiakalbiai.
„Su tokiom technologijom labai greit į distopiją nukeliausim, aš manau.“
Plastikiniai ar metaliniai rėmeliai, logotipas ir nieko, kas iš tolo išduotų, kad ant nosies – ne vien akiniai, bet ir kamera, mikrofonai, garsiakalbiai bei balsu valdomas dirbtinis intelektas.
Akiniai gali fotografuoti ir filmuoti tai, į ką žiūri jų savininkas, leidžia kalbėtis telefonu, klausytis muzikos, o dirbtinio intelekto galima balsu paklausti apie tai, kas tuo metu yra prieš akis.
„Tai reiškia, kad akinius gali užsidėti ir pasakyti, ko tuo metu nori. Jei nori klausytis muzikos, ji aktyvuojasi ir tokiu būdu paleidžiama. Reikalui esant, galiu įjungti kameras – tai išmanūs akiniai“, – aiškino „Varlė.lt“ atstovas Audrius.
Lietuvoje parduodami akiniai „Ray-Ban Meta“ ekrano tiesiai prieš akis dar neturi – rodyklių ar žinučių lęšyje žmogus nemato. Tačiau kamera jau mato beveik tai, ką mato jis pats, todėl kelionėje, pasivaikščiojant ar sportuojant galima filmuoti nė karto neišsitraukus telefono.
„Pažįstu žmogų, kuris juos turi – vaikšto, filmuoja, jam taip patinka nusifilmuoti. Aš tai nepirkčiau, gal ne.“
Išmaniuosius akinius vadina „iškrypėlių akiniais“
Telefoną prieš jus laikantis žmogus paprastai aiškiai parodo, kad filmuoja, arba tai bent jau matosi. Su akiniais, net jei filmuojate, atrodo, kad tiesiog žiūrite. Filmuojant rėmelio kampe užsidega balta lemputė. Tačiau daugelis išmoko ją maskuoti.
„Manau, žmonės, kurie nori šnipinėti, mokėtų tai daryti ir be „Meta“ akinių, bet, žinoma, galima visko pagalvoti, nes kai žmogus su tais akiniais, negali žinoti, ką jis mato.“
„Taip, juose yra pora taškiukų ir tu turi suprasti, kas tai yra, bet galima keisti jų formą, ir jie gali būti dar panašesni į įprastus akinius. Atsiranda sukčiavimas per egzaminus, azartinius lošimus, specialūs pranašumai žaidžiant fizinius žaidimus“, – aiškino IT ekspertas Marius Pareščius.
Štai šiuose vaizdeliuose matyti, kaip vyrai su išmaniaisiais akiniais gatvėse, baruose, paplūdimiuose ar sporto salėse kalbina moteris ir fiksuoja jų reakcijas. Vėliau tokie vaizdo įrašai, dažnai nė neatsiklausus žmonių, atsiduria „Instagram“, „TikTok“ ar kituose socialiniuose tinkluose. O kai kurios moterys apie tai, kad buvo filmuojamos, sužino tik tuomet, kai vaizdo įrašą pamato internete. Būtent po tokių vaizdelių akiniai imti vadinti „iškrypėlių akiniais“.
„Pasaulyje, be abejo, yra labai daug atvejų, kuomet tie akiniai buvo naudojami siekiant padaryti įrašus privačiose vietose, taip pat buvo naudojami siekiant sukurti seksualizuotą turinį“, – patikino VU Teisės fakulteto dėstytojas Paulius Jurčys.
Išmanieji akiniai kelia pavojų ir dėl slaptos informacijos
Tačiau kalbama ne vien apie žmogų, kuris slapta įrašo nepažįstamąjį. Ekspertai įžvelgia ir didesnę riziką: kuo daugiau darbo atlieka patys akiniai, tuo daugiau informacijos jie gali matyti – nuo svetimo kompiuterio ekrano iki dokumentų ar aplinkos, į kurią paprastai kameros niekas nesineštų.
„Manau, kad didelė problema bus ta, jog šie įrankiai bus nesaugūs privatumo požiūriu, nes kyla rizika, kad tai, ką mato akinius dėvintis žmogus, gali būti įrašyta, perduota per atstumą, galbūt įsilaužta ir nukopijuota“, – sakė IT ekspertas Marius Pareščius.
Europos Komisija esą jau svarsto ir apie rizikas šalių saugumui.
„Sakoma, kad šie įrenginiai gali būti nesaugūs ne tik privačioje aplinkoje, bet ir valstybės saugumo požiūriu. Tam tikroje aplinkoje akinius dėvintis žmogus gali filmuoti slaptą ar sąlyginai slaptą informaciją“, – pasakojo IT ekspertas Marius Pareščius.
Teisėje riba vis dėlto brėžiama ne pagal tai, kuo filmuojama – telefonu, kamera ar akiniais. Svarbu, kur žmogus filmuojamas ir kaip vaizdo įrašas panaudojamas.
„Kalbame ir apie sudėtingesnius atvejus, kuomet įrašai naudojami tam tikrais neteisėtais tikslais, pavyzdžiui, kerštui ar seksualizuotam turiniui kurti. Taip pat sekimui – tai keltų pagrindą baudžiamajai atsakomybei“, – aiškino VU Teisės fakulteto dėstytojas Paulius Jurčys.
Draudžia išmaniuosius akinius tam tikrose vietose
O Lietuvoje už neteisėtą informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimą gali grėsti ir laisvės atėmimas.
„Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą atsakomybė už asmens privatumo pažeidimą gali siekti iki trejų metų laisvės atėmimo“, – aiškino VU Teisės fakulteto dėstytojas Paulius Jurčys.
Tačiau visa esmė ta, kad su šiais akiniais filmuoti galima nepastebimai, todėl ir pagauti filmuojančiuosius sudėtinga.
Dėl rizikos nepastebimai fiksuoti posėdžius, žmones ir jautrią informaciją tokių akinių dėvėti negalima Anglijos ir Velso teismuose. Jungtinėje Karalystėje jų nepageidauja ir dalis restoranų, teatrų bei kino teatrų.
„Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Airijoje institucijos nagrinėja „Meta“ akinių panaudojimo atvejus ir tai, kas nutinka su įrašais bei duomenimis, kuriuos užfiksuoja „Meta“ akinių turėtojai“, – pasakojo VU Teisės fakulteto dėstytojas Paulius Jurčys.
Tačiau šie akiniai turi ir privalumų. Juos įvairių sričių profesionalai gali naudoti darbe. Patogiau fiksuojant informaciją, taip pat jos ieškant dirbtinio intelekto pagalba. O, pavyzdžiui, medikui jie gali padėti fiksuoti informaciją apie pacientą nenutraukiant darbo.
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