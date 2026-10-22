Galingas smūgis „Meta“: privalo sumokėti 25 mlrd.

Prisiekusiųjų teismas anksčiau nustatė, kad „Facebook“ klaidino naudotojus dėl privatumo ir saviraiškos laisvės platformoje. Teisėjas apskaičiavo, kad bauda turėtų siekti beveik 219,5 mlrd. dolerių, tačiau tame pačiame sprendime ją sumažino iki 25 mlrd.
Reaguodama į sprendimą „Meta“ pareiškė esanti įsitikinusi, kad apeliacine tvarka pasieks pergalę. Prieš kelias savaites paskelbus prisiekusiųjų teismo sprendimą, bendrovė teigė, kad nesutinka su juo ir kad toliau ginsis nuo pateiktų kaltinimų.
Už kiekvieną pažeidimą buvo numatyta iki 5 tūkst. JAV dolerių bauda. Prisiekusieji nustatė milijonus pažeidimų, todėl, teisėjo skaičiavimais, bendra suma siekė milijardus dolerių.
Skandalas pakirto visuomenės pasitikėjimą
2018 m. „Cambridge Analytica“ skandalas smarkiai pakirto visuomenės pasitikėjimą socialiniu tinklu „Facebook“. Duomenys, surinkti per iš pažiūros nekaltą apklausą, kurią atliko duomenų tyrėjas, buvo panaudoti naudotojų profiliams kurti ir perduoti politinių konsultacijų bendrovei „Cambridge Analytica“.
Tuometinio kandidato į prezidentus Donaldo Trumpo rinkimų komanda taip pat naudojosi šiais duomenimis prieš 2016 m. JAV prezidento rinkimus. Iš viso šis skandalas palietė apie 87 mln. naudotojų paskyrų.
Vėliau „Meta“, be kita ko, sumokėjo JAV vyriausybei apie 6 mlrd. JAV dolerių, siekdama sureguliuoti su šia byla susijusius tyrimus.
Po skandalo Naujosios Meksikos valstija 2021 m. padavė bendrovę į teismą dėl saviraiškos laisvės platformoje. Šie kaltinimai buvo susiję su platesnio „Facebook“ veiklos tyrimo metu atskleistomis aplinkybėmis.
Be kitų teiginių, informatoriaus pranešime buvo nurodyta, kad kai kurioms žinomų asmenų paskyroms slapta buvo taikomos išimtys iš platformoje skelbiamam turiniui nustatytų taisyklių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.