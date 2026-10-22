Už uždarų durų – JAV pasiuntinių priekaištai Zelenskiui

„Šią savaitę Osle vykusio uždaro susitikimo su pono Trumpo derybininkais metu jis gavo aiškų priminimą“, – rašoma tekste.
Atskleistos uždaro susitikimo Osle detalės
Anot leidinio, S. Witkoffas ir J. Kushneris antradienį priekaištavo V. Zelenskiui dėl jo aštrių komentarų, kuriais jis atsakė į D. Trumpo komentarus apie jį, ir pasakė Ukrainos lyderiui, kad jo elgesys įsiutino prezidentą.
Apie tai leidiniui papasakojo šaltinis, susipažinęs su situacija.
Diskusijos metu, kai amerikiečiai skundėsi dėl tam tikrų komentarų, V. Zelenskis kartas nuo karto priešinosi.
„Aš to niekada nesakiau“, – vienu metu tvirtino V. Zelenskis.
Tačiau jis aiškiai suprato žinutę. Vėliau kreipdamasis į žurnalistus V. Zelenskis stengėsi pateikti teigiamą vertinimą, vengdamas savo neseniai išsakytos kritikos D. Trumpo atžvilgiu.
„Esame dėkingi amerikiečiams“, – sakė V. Zelenskis, paminėdamas atnaujintą JAV žvalgybos pagalbą.
„The Atlantic“: Trumpas siekia, kad Ukraina ir Rusija taikos susitarimą sudarytų iki gruodžio
JAV prezidentas D. Trumpas siekia, kad Ukraina ir Rusija taikos susitarimą sudarytų gruodį jo golfo klube Majamyje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikime ir, siekdamas šio tikslo, yra pasirengęs spausti Kyjivą nusileisti, rašo „The Atlantic“.
Straipsnio autoriai išskiria tris svarbiausius artimiausių mėnesių įvykius, nuo kurių gali priklausyti Ukrainos ateitis. Pirmasis – po dviejų savaičių JAV vyksiantys rinkimai. Antrasis – lapkričio viduryje Kinijoje planuojamas viršūnių susitikimas, per kurį D. Trumpas gali susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Trečiasis – G20 viršūnių susitikimas Majamyje.
„Trumpas save įsivaizduoja kaip tarpininką tarp Putino ir Zelenskio pasirašant taikos susitarimą, net jei jam tektų daryti spaudimą Ukrainai“, – remdamiesi savo šaltiniais rašo straipsnio autoriai. Kita vertus, vienas Ukrainos pareigūnas teigė jaučiantis, kad jo šalis yra nušalinta nuo sprendimų priėmimo.
„Atrodo, kad visa tai vyksta mums nedalyvaujant“, – sakė jis.
V. Putino dalyvavimas viršūnių susitikime JAV kol kas nėra suderintas. Ši idėja kelia nepasitenkinimą kai kuriems respublikonams. Jei V. Putinas vis dėlto būtų pakviestas, tai būtų pirmasis kartas, kai jis dalyvautų daugiašaliame viršūnių susitikime Vakarų šalyje nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.
„Tai leistų jam žengti dar vieną žingsnį siekiant atsikratyti tarptautinio atstumtojo statuso, nors sunku įsivaizduoti, kad Europos lyderiai trokštų derėtis su Putinu“, – rašo straipsnio autoriai.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis jau patvirtino dalyvausiantis G20 viršūnių susitikime. Kaip rašoma straipsnyje, jis aiškiai leido suprasti, kad yra pasirengęs sėsti prie derybų stalo su V. Putinu, nepriklausomai nuo susitikimo vietos. Pasak V. Zelenskio, derybomis turėtų būti siekiama susitarimo dėl karo pabaigos.
„Jei Trumpas per artimiausias aštuonias savaites pasieks savo tikslą, tai gali būti ne derybos, o kapituliacija“, – daro išvadą straipsnio autoriai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.