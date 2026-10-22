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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Už uždarų durų – JAV pasiuntinių priekaištai Zelenskiui

2026-10-22 07:57 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-22 07:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris anksčiau šią savaitę vykusio susitikimo Osle metu priekaištavo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, skelbia „The New York Times“.

Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (27)

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris anksčiau šią savaitę vykusio susitikimo Osle metu priekaištavo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, skelbia „The New York Times“.

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„Šią savaitę Osle vykusio uždaro susitikimo su pono Trumpo derybininkais metu jis gavo aiškų priminimą“, – rašoma tekste.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Atskleistos uždaro susitikimo Osle detalės

Anot leidinio, S. Witkoffas ir J. Kushneris antradienį priekaištavo V. Zelenskiui dėl jo aštrių komentarų, kuriais jis atsakė į D. Trumpo komentarus apie jį, ir pasakė Ukrainos lyderiui, kad jo elgesys įsiutino prezidentą.

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Apie tai leidiniui papasakojo šaltinis, susipažinęs su situacija.

Diskusijos metu, kai amerikiečiai skundėsi dėl tam tikrų komentarų, V. Zelenskis kartas nuo karto priešinosi.

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„Aš to niekada nesakiau“, – vienu metu tvirtino V. Zelenskis.

Tačiau jis aiškiai suprato žinutę. Vėliau kreipdamasis į žurnalistus V. Zelenskis stengėsi pateikti teigiamą vertinimą, vengdamas savo neseniai išsakytos kritikos D. Trumpo atžvilgiu.

„Esame dėkingi amerikiečiams“, – sakė V. Zelenskis, paminėdamas atnaujintą JAV žvalgybos pagalbą.

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„The Atlantic“: Trumpas siekia, kad Ukraina ir Rusija taikos susitarimą sudarytų iki gruodžio

JAV prezidentas D. Trumpas siekia, kad Ukraina ir Rusija taikos susitarimą sudarytų gruodį jo golfo klube Majamyje vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikime ir, siekdamas šio tikslo, yra pasirengęs spausti Kyjivą nusileisti, rašo „The Atlantic“.

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Straipsnio autoriai išskiria tris svarbiausius artimiausių mėnesių įvykius, nuo kurių gali priklausyti Ukrainos ateitis. Pirmasis – po dviejų savaičių JAV vyksiantys rinkimai. Antrasis – lapkričio viduryje Kinijoje planuojamas viršūnių susitikimas, per kurį D. Trumpas gali susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Trečiasis – G20 viršūnių susitikimas Majamyje.

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„Trumpas save įsivaizduoja kaip tarpininką tarp Putino ir Zelenskio pasirašant taikos susitarimą, net jei jam tektų daryti spaudimą Ukrainai“, – remdamiesi savo šaltiniais rašo straipsnio autoriai. Kita vertus, vienas Ukrainos pareigūnas teigė jaučiantis, kad jo šalis yra nušalinta nuo sprendimų priėmimo.

„Atrodo, kad visa tai vyksta mums nedalyvaujant“, – sakė jis.

V. Putino dalyvavimas viršūnių susitikime JAV kol kas nėra suderintas. Ši idėja kelia nepasitenkinimą kai kuriems respublikonams. Jei V. Putinas vis dėlto būtų pakviestas, tai būtų pirmasis kartas, kai jis dalyvautų daugiašaliame viršūnių susitikime Vakarų šalyje nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.

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„Tai leistų jam žengti dar vieną žingsnį siekiant atsikratyti tarptautinio atstumtojo statuso, nors sunku įsivaizduoti, kad Europos lyderiai trokštų derėtis su Putinu“, – rašo straipsnio autoriai.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis jau patvirtino dalyvausiantis G20 viršūnių susitikime. Kaip rašoma straipsnyje, jis aiškiai leido suprasti, kad yra pasirengęs sėsti prie derybų stalo su V. Putinu, nepriklausomai nuo susitikimo vietos. Pasak V. Zelenskio, derybomis turėtų būti siekiama susitarimo dėl karo pabaigos.

„Jei Trumpas per artimiausias aštuonias savaites pasieks savo tikslą, tai gali būti ne derybos, o kapituliacija“, – daro išvadą straipsnio autoriai.

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To
To
2026-10-22 08:08
Aha, tik batų platformas tegul dar pasistorina tas neužauga ukrofiūreris, nes be jų jis tik gali pasiekti pačiulpti.
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Igoris
Igoris
2026-10-22 09:00
Narkomanui ateina brysiaus galas.
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