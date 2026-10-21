„Anadolu Efes“ už Desserto perėjimą į NCAA gaus 750 tūkst. eurų

Turkijos klubas išleido Brice'ą Dessertą, kuris sulaukė Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) leidimo žaisti Luizianos valstybinio universiteto „Tigers“ gretose.
NCAA jis galės sužaisti tik vieną sezoną.
„Anadolu Efes“ už prancūzo išleidimą gaus 750 tūkstančių eurų. Vis dėlto „Eurohoops“ skelbia, kad šis mokestis nėra išpirka – kontraktas lieka galioti ir tikimasi, kad aukštaūgis po sezono už Atlanto grįš į Stambulą.
„Tigers“ tarpsezoniu aktyviai dairėsi naujokų Europoje – prie komandos prisijungė ir Bolonijos „Virtus“ palikęs Saliou Niangas bei Badalonos „Joventut“ tobulėjęs kroatas Michaelas Ružičius.
23 metų 211 cm ūgio B.Dessertas praėjusį sezoną Eurolygoje per 13 minučių rinko 5,3 taško (68 procentai dvitaškių), 2,5 atkovoto kamuolio, 0,4 rezultatyvaus perdavimo bei 5,5 naudingumo balo.
„Tigers“ žalios šviesos iš NCAA laukė beveik iki sezono starto – pirmasis komandos mačas numatytas lapkričio 3-ąją.
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