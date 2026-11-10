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Ministerijos pateikė premjerui vertinimus dėl energetikos bendrovių viršpelnių apmokestinimo

2026-11-10 15:17 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 15:17
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Visos trys premjero Mindaugo Sinkevičiaus įpareigotos institucijos – Finansų, Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos – pateikė savo vertinimus dėl energetikos bendrovių viršpelnio mokesčio įvedimo galimybių, tačiau jų nekomentuoja.

Ministerijos pateikė premjerui vertinimus dėl energetikos bendrovių viršpelnių apmokestinimo (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)

Visos trys premjero Mindaugo Sinkevičiaus įpareigotos institucijos – Finansų, Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos – pateikė savo vertinimus dėl energetikos bendrovių viršpelnio mokesčio įvedimo galimybių, tačiau jų nekomentuoja.

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Galutines išvadas ir sprendimus žadama pristatyti artimiausiu metu, atsakymuose Eltai nurodė ministerijos.

Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pažymėjo atlikusios pavedimą ir pateikusios savo pastabas bei vertinimus M. Sinkevičiui, tačiau konkrečių skaičių ar siūlymų turinio kol kas neatskleidžia. 

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Energetikos ministerijos teigimu, ši darbinė informacija dar finalizuojama ir apie galimus sprendimus bus informuota, kai juos apsvarstys Vyriausybė. Tokios pat pozicijos laikėsi bei Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

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Finansų ministerija pabrėžia klausimo kompleksiškumą

Finansų ministerija pabrėžė, kad viršpelnio apmokestinimas yra svarbus ir kompleksinis klausimas, svarstomas visos Europos Sąjungos (ES) mastu.

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Ministerijos teigimu, jog priimant sprendimą būtina įvertinti jo poveikį investicinei aplinkai, geopolitiniams santykiams bei energetikos sektoriaus ilgalaikiam atsparumui.

„Energetikos sektorius pasižymi cikliškumu, o jo infrastruktūrai reikalingos nuolatinės ir didelės investicijos. Tai ypač išryškino rugpjūčio mėnesio audros, po kurių dar kartą įsitikinome, kiek daug reikia investuoti į elektros tinklų patikimumą ir atsparumą. Vien elektros skirstymo infrastruktūrai iki 2035 metų reikia apie 4,3 mlrd. eurų investicijų“, – Eltai nurodė Finansų ministerija.

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Institucija taip pat atkreipė dėmesį, kad kitos energetikos sektoriaus bendrovės įgyvendina strateginius modernizavimo projektus, kuriems būtina stabili bei prognozuojama mokestinė aplinka, todėl trumpalaikis pelningumo padidėjimas nebūtinai reiškia ilgalaikį viršpelnį.

Kartu Finansų ministerija pažymėjo matanti pozityvių signalų pasaulinėse rinkose – naftos kainų mažėjimas esą teikia vilčių dėl rinkų stabilizavimosi ir mažesnio spaudimo vartotojams.

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Atsižvelgdama į tai, ministerija pabrėžė, kad svarbiausia priimti ekonomiškai pagrįstą bei ilgalaikius valstybės interesus atitinkantį sprendimą.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę premjeras M. Sinkevičius pavedė trims ministerijoms iki lapkričio 9 d. įvertinti energetikos sektoriaus – įskaitant degalų, elektros ir šilumos rinkas – įmonių pelno pokyčius bei viršpelnių dydžius ir parengti siūlymus dėl apmokestinimo.

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Pagrindinė bendrovė, dėl kurios pastaruoju metu kyla diskusijos – naftos koncernas „Orlen Lietuva“

Politikai, tarp jų Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir koalicijos partnerių atstovas Virginijus Sinkevičius, svarstė galimybę apmokestinti „Orlen Lietuva“ viršpelnį taikant mažesnį tarifą nei kaimyninėje Lenkijoje.

M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad šio mokesčio poveikis biudžetui galėtų siekti iki 46 mln. eurų, o galimybes nagrinėja prie Vyriausybės veikianti darbo grupė.

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