Šis sprendimas atveria kelią aštriai kovai su įstatymų leidėjais, siekiančiais atidėjimo trejiems metams.
Importuotojams numatytų reikalavimų terminai dar derinami
Pagal šias taisykles naftos ir dujų importuotojai įpareigojami fiksuoti metano dujų išmetimo apimtis ir teikti apie jas ataskaitas. Tačiau dėl karo Artimuosiuose Rytuose sparčiai augant energijos kainoms, Europos Komisija norėjo atidėti taisyklių įsigaliojimą, kad sumažintų spaudimą energijos rinkoms.
Europos Parlamentas spalį pritarė trejų metų atidėjimui vietoje iš pradžių siūlytų vienerių metų.
Airijos energetikos ministras Darragh O’Brien teigė, kad jo šalis, šiuo metu pirmininkaujanti Europos Sąjungos Tarybai, sieks pasiekti „ankstyvą susitarimą“ su įstatymų leidėjais.
Penktadienį patvirtintas sprendimas „siūlo pragmatišką požiūrį sprendžiant spaudimo energijos rinkoje klausimą, kartu išlaikant pasaulinę ES lyderystę mažinant metano dujų išmetimą“, pranešime teigė D. O’Brien.