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Metano taisyklių atidėjimas: ES šalys pritarė vieneriems metams, Parlamentas siekia trejų

2026-11-06 16:03 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-06 16:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Sąjungos (ES) valstybės narės penktadienį pritarė, kad naujosios taisyklės, skirtos mažinti planetą šildančių metano dujų išmetimą, būtų atidėtos vieneriems metams.

ES vėliava ir pramonė. Asociatyvi archyvo iliustracija (123rf.com).

Europos Sąjungos (ES) valstybės narės penktadienį pritarė, kad naujosios taisyklės, skirtos mažinti planetą šildančių metano dujų išmetimą, būtų atidėtos vieneriems metams.

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Šis sprendimas atveria kelią aštriai kovai su įstatymų leidėjais, siekiančiais atidėjimo trejiems metams.

Importuotojams numatytų reikalavimų terminai dar derinami

Pagal šias taisykles naftos ir dujų importuotojai įpareigojami fiksuoti metano dujų išmetimo apimtis ir teikti apie jas ataskaitas. Tačiau dėl karo Artimuosiuose Rytuose sparčiai augant energijos kainoms, Europos Komisija norėjo atidėti taisyklių įsigaliojimą, kad sumažintų spaudimą energijos rinkoms.

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Europos Parlamentas spalį pritarė trejų metų atidėjimui vietoje iš pradžių siūlytų vienerių metų.

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Airijos energetikos ministras Darragh O’Brien teigė, kad jo šalis, šiuo metu pirmininkaujanti Europos Sąjungos Tarybai, sieks pasiekti „ankstyvą susitarimą“ su įstatymų leidėjais.

Penktadienį patvirtintas sprendimas „siūlo pragmatišką požiūrį sprendžiant spaudimo energijos rinkoje klausimą, kartu išlaikant pasaulinę ES lyderystę mažinant metano dujų išmetimą“, pranešime teigė D. O’Brien.

indeliai.lt

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