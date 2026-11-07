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Alina Jakavonienė: trūkstant lėšų vietoje sisteminių apibendrinimų, imamasi individualių skundų

2026-11-07 19:13 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-07 19:13
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Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė sako, kad trūkstant lėšų, įstaigos, prižiūrinčios, kaip valstybėje yra užtikrinamos vaiko teisės, darbuotojams stringa skundų nagrinėjimas.

Alina Jakavonienė: trūkstant lėšų vietoje sisteminių apibendrinimų, imamasi individualių skundų (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė sako, kad trūkstant lėšų, įstaigos, prižiūrinčios, kaip valstybėje yra užtikrinamos vaiko teisės, darbuotojams stringa skundų nagrinėjimas.

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Pasak jos, dėl ribotų resursų pirmiausia imamasi individualių skundų tyrimų, o sisteminių apibendrinimų atliekama vis rečiau.

Institucijos darbo užmokesčio fondą A. Jakavonienė prašo didinti daugiau negu 190 tūkst. eurų. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė, kad įstaigos finansavimas kitąmet didėtų. Galutinius sprendimus priims Biudžeto ir finansų komitetas ir Vyriausybė.

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Dabar įstaigai numatyta 745 tūkst. eurų, o darbo užmokesčio poreikis yra apie 933,4 tūkst. eurų.

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Pasak įstaigos vadovės, skunduose iškeltų problemų reikšmingumas vaiko teisėms būna nevertinamas, nes tiems darbams finansuoti nėra lėšų.

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„Kai tenka rinktis, ar nagrinėti individualų skundą, ar atlikti sisteminius apibendrinimus, tikrai turiu šiandien komitetui pripažinti, kad neturėtų būti taip, kad, kai sprendžiu, ar pradėti tyrimą savo iniciatyva, turiu vertinti ne tik problemos reikšmingumą vaiko teisėms, bet ir tai, ar įstaiga turės pajėgumų tą tyrimą realiai atlikti per protingą terminą. Šiandien tokį vertinimą jau turiu daryti todėl, kad nėra pakankamo finansavimo etatams“, – komitete kalbėjo vaiko teisių apsaugos kontrolierė.

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Pasak A. Jakavonienės, 2027 metams numatomas darbo užmokesčio finansavimas nėra pakankamas visoms šioms pareigybėms užpildyti – pagal skiriamas lėšas jų pakanka 18 pareigybių, o penkioms pareigybėms finansavimo pritrūks.

Atsižvelgiant į numatomą darbo užmokesčio finansavimą, dabar taip pat neorganizuojami konkursai į dalį laisvų pareigybių.

Didesnio finansavimo prašoma ir todėl, kad skundai tampa sudėtingesni, juos tiriant reikia pasitelkti ekspertus.

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„Mums tai tikrai labai svarbu praktiškai, pirmiausiai todėl, kad nagrinėjame žmonių skundus, ir šiandien problema yra ne tik skaičius (skundų – BNS), kad jie tampa ilgesni, sudėtingesni, bet ir apie tai, kad nagrinėjimas reikalauja ir ekspertinio lygio. Aišku, žmonės pasitelkia dirbtinio intelekto įrankius, bet mes negalime tokio skundo vertinti paviršutiniškai“, – tvirtino A. Jakavonienė.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovauti A. Jakavonienę Seimas paskyrė pavasarį. Kalbėdama apie savo veiklos prioritetus tada ji išskyrė individualių kreipimųsi ir skundų nagrinėjimo kokybę, jų sisteminę analizę.

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