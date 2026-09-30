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Ministerija įspėja: atsiėmę savo pinigus, galite netekti paramos

2026-09-30 10:53 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 10:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Baigiasi trečiasis metų ketvirtis, kai gyventojai gali pasitraukti iš pensijų kaupimo antroje pakopoje, jų sukauptas lėšas pensijų fondų valdytojai turės išmokėti iki spalio vidurio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turimą turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali jos laikinai netekti.

Baigiasi trečiasis metų ketvirtis, kai gyventojai gali pasitraukti iš pensijų kaupimo antroje pakopoje, jų sukauptas lėšas pensijų fondų valdytojai turės išmokėti iki spalio vidurio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turimą turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali jos laikinai netekti.

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Taip yra todėl, kad, pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansines galimybes gauti socialines paslaugas.

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Plačiau – pranešime spaudai. 

SADM primena: atsiimtos pensijų fondų lėšos įskaitomos į pajamas bei turtą

Piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms skiriama vertinant gaunamas pajamas ir turimą turtą. Įprastai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal vidutines trijų praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.

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Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybes gauti socialinę pašalpą, būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas, taip pat socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams ir kt.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jei žmogus, atgavęs sukauptus pinigus spalį, dėl socialinės pašalpos ar būsto šildymo išlaidų kompensacijos lapkritį, jo atsiimtos lėšos bus vertinamos kaip pajamos ir gali daryti įtaką paramos skyrimui ir (ar) jos dydžiui trumpuoju laikotarpiu – maksimaliai 3 mėnesiams.

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Svarbu žinoti, kad išmokėtas pensijų fonde sukauptas pensijų turtas, skiriant piniginę socialinę paramą, nevertinamas trimis atvejais: kai žmogus pasitraukė iš pensijų kaupimo, nes jam nustatytas 70 proc. ir didesnis dalyvumo lygis, jei paskirta paliatyvioji slauga, taip pat jei jam diagnozuota sunki liga, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro sąraše.

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SADM primena, kad socialinę pašalpą turi teisę gauti žmonės, kurių pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, neviršija 1,1 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio. Šiemet tai  – 256,3 eurai.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Kompensacija šildymui

Skiriant būsto šildymo išlaidų kompensaciją veikia universalus principas – nepriklausomai nuo šilumos kainų pokyčių, nepasiturinčių gyventojų išlaidos už būsto šildymą negali viršyti dešimtadalio jų pajamų.

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Apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį šeimai atimamas VRP dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 VRP dydžius kiekvienam šeimos nariui  (2026 m. – 466 eurai), o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 3 VRP dydžiai (2026 m. – 699 eurai).

Kompensaciją už geriamąjį vandenį galima gauti, kai geriamojo vandens išlaidos viršija 2 proc., o kompensaciją už karštą vandenį – kai išlaidos viršija 5 proc. asmens ar šeimos pajamų.

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Su finansiniais sunkumais susiduriantys gyventojai dėl piniginės socialinės paramos turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

SADM primena, kad gyventojai, norėdami sužinoti, ar jiems priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį, gali pasinaudoti www.spis.lt esančia skaičiuokle https://www.spis.lt/Skaiciuokles/BustoSildymoIslaiduKompensacijos. Taip pat visą informaciją apie socialinę paramą, socialines paslaugas skirtingais gyvenimo atvejais žmonės gali rasti ministerijos internetinėje svetainėje – Socialinė parama: kas man priklauso?

Aktualią informaciją, susijusią su antrosios pensijų pakopos pokyčiais, piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų galimybėmis, gavus antrosios pensijų kaupimo pakopos lėšas, taip pat galima rasti SADM interneto svetainės tituliniame lape – aktualijų juosta „Piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų galimybės, gavus antrosios pensijų kaupimo pakopos lėšas: dažniausiai užduodami klausimai“, taip pat atnaujinta speciali dažniausiai užduodamų klausimų skiltis gyventojams SADM interneto svetainės polapyje – (II pensijų kaupimo pakopos pokyčiai - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

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indeliai.lt

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