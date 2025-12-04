 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Miesto gijoms“ skirta 13,8 tūkst. eurų bauda

2025-12-04 15:56 / šaltinis: BNS
2025-12-04 15:56

Didžiausiai šalyje šilumos tiekimo bendrovei „Miesto gijos“ (buvę Vilniaus šilumos tinklai) skirta 13,8 tūkst. eurų bauda – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įmonę nubaudė už tai, kad rinkoje pernai įsigijo per mažai dujų, pranešė taryba.

Dujos (nuotr. Elta)

Didžiausiai šalyje šilumos tiekimo bendrovei „Miesto gijos“ (buvę Vilniaus šilumos tinklai) skirta 13,8 tūkst. eurų bauda – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įmonę nubaudė už tai, kad rinkoje pernai įsigijo per mažai dujų, pranešė taryba.

0

VERT nustatė, kad 2024 metais bendrovė nesilaikė Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto reikalavimo ne mažiau kaip pusę šilumos gamybai reikalingo gamtinių dujų kiekio įsigyti biržoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bendrovė biržoje pernai įsigijo beveik 36 proc. dujų, o 64 proc. – pagal dvišalę sutartį iš nepriklausomo tiekėjo „Elenger“, taip pažeisdama įstatymo nuostatas“, – rašoma pranešime. 

Pasak jo, bendrovė aiškino, jog dujos pagal dvišalę sutartį pirktos siekiant apsidrausti nuo kainų svyravimų, tačiau dėl šiltesnės nei prognozuota žiemos bei išaugusios Vilniaus kogeneracinės jėgainės gamybos per biržą jų reikėjo įsigyti mažiau.

„VERT baudą skyrė įvertinusi pažeidimo pobūdį, iš jo kilusias pasekmes ir bendrovės bendradarbiavimą tyrimo metu“, – teigė rinkos reguliuotojas.

„Vertiname tai, kad nagrinėjant situaciją buvo atsižvelgta į tuo metu vyravusias išskirtines energetikos rinkos aplinkybes“, – BNS perduotame komentare teigė „Miesto gijos“.

Įmonės teigimu, dalis dujų buvo nupirkta pagal dvišalę fiksuotos kainos sutartį, todėl bendras biržoje įsigytas kiekis nesiekė reikalaujamų 50 procentų. 

„Šis sprendimas buvo priimtas ekstremaliai nestabilios energetikos rinkos laikotarpiu siekiant užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą vilniečiams bei apsaugoti vartotojus nuo staigių dujų kainų šuolių“, – teigia „Miesto gijos“. 

Anot jos, bauda bus apmokėta iš įmonės nereguliuojamos veiklos pajamų, todėl klientai dėl to nepatirs jokių papildomų išlaidų.

„Šiuo metu energetikos rinka stabilizavosi, todėl visas 2025 metais reikalingas gamtinių dujų kiekis įsigyjamas tik biržoje, kaip numato teisės aktai“, – teigia bendrovė. 

Pasak VERT, bent pusę dujų biržoje privalo įsigyti visi šilumos tiekėjai, kurie per metus suvartoja daugiau nei 50 gigavatvalandžių dujų – toks reikalavimas įvestas siekiant, jog tiekėjų kainos būtų skaidrios ir konkurencingos, mažėtų rizika, jog į kainą vartotojams būtų perkeltos nepagrįstos sąnaudos.

