Teismas beveik keturis kartus sumažino „Viadai“ skirtą baudą

Regionų administracinis teismas lapkričio 24 dieną iš dalies patenkino „Viados“ skundą ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) 2023 metų birželį skirtą baudą sumažino iki beveik 13,3 tūkst. eurų.
Pasak teismo, vadovaudamasis teismų praktika bei pasikeitusiu teisiniu reglamentavimu įmonė pagrįstai prašo vadovautis šių metų liepą įsigaliojusiu reguliavimu, kuriuo sušvelninta bauda, skiriama už tokį pažeidimą, – ji turi būti apskaičiuojama susumuojant fiksuotą 10 tūkst. eurų baudą ir kintamą jos dydį, lygų neįvykdytai reikalavimo daliai, išreikštai energine verte (megadžauliais), padauginus ją iš 20 centų.
„Nurodytos aplinkybės reiškia, kad pareiškėja pagrįstai prašo nustatyti, jog jai skirtinos baudos dydis (...) sudaro 13 292,35 euro“, – paskelbė teismas, kurio sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
„Viada LT“ prašė teismo panaikinti tarnybos nutarimą arba sumažinti skirtą baudą. Jos teigimu, tyrimams paimtas dyzelino mėginys nebuvo reprezentatyvus, o tyrimai neleidžia daryti neabejotinų išvadų dėl netinkamo minimalaus biopriedo kiekio dyzeline. Be to, pažeidimu nebuvo padaryta žala, jis yra mažareikšmis, vienkartinis ir trumpalaikis.
Tuo metu Vartotojų teisių apsaugos tarnyba tikino, kad tyrimus atlikusi Vilniaus Radiocarbon laboratorija yra sudėtinė dalis didžiausios mokslinių tyrimų įstaigos Lietuvoje – Fizinių ir technologijos mokslų centro, kuris atlieka ne tik mokslinius tyrimus, bet ir teikia užsakomųjų medžiagų matavimo, analizės paslaugas šimtams įmonių Lietuvoje ir užsienyje.
2023 metų birželį BNS rašė, kad pasak „Viados LT“ tiekimo ir didmeninės prekybos direktoriaus Sauliaus Navicko, dėl pažeidimo kalti biodegalų įmaišymo paslaugos teikėjai, kurių įmonė esą negali efektyviai kontroliuoti.
VVTAT 2022 metais patikrinusi Tauragėje esančioje tinklo degalinėje atrinktą dyzelino bandinį nustatė, jog jame buvo mažesnė nei privaloma 6,2 proc. biodegalų dalis litre.
Pasak tarnybos, įmonei atlikus papildomą tyrimą nepriklausomoje laboratorijoje Nyderlanduose nustatyta, kad biodegalų dalis bandinyje yra mažesnė nei 3 proc.
Skelbta, kad Ivano Paleičiko šeimos kontroliuojamos bendrovės „Viada LT“ valdomam degalinių tinklui priklauso apie 130 degalinių Lietuvoje bei apie 100 degalinių Latvijoje.