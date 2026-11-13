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„Mercedes-Benz“ stabdo investicijas Vokietijoje ir svarsto gamyklų uždarymą

2026-11-13 09:54 / šaltinis: AFP-ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-ELTA / aut.
2026-11-13 09:54
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Sunkumų patirianti Vokietijos automobilių gamintoja „Mercedes-Benz“ ketvirtadienį paskelbė stabdanti visas investicijas Vokietijoje ir svarstanti uždaryti gamyklas.

„Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+“. Asociatyvi archyvo nuotrauka (gamintojo nuotr.).

Sunkumų patirianti Vokietijos automobilių gamintoja „Mercedes-Benz“ ketvirtadienį paskelbė stabdanti visas investicijas Vokietijoje ir svarstanti uždaryti gamyklas.

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Kaip ir kiti Vokietijos automobilių gamintojai, „Mercedes“ kenčia dėl Kinijos konkurencijos ir didelių sąnaudų. Praėjusį mėnesį bendrovė tapo trečiąja didele Vokietijos automobilių gamintoja, sumažinusia šių metų finansines prognozes.

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Bendrovės vadovybė derasi su darbuotojų atstovais, ieškodama būdų sumažinti sąnaudas, tačiau, deryboms beveik nejudant iš vietos, gamintoja paskelbė ketinanti laikytis griežtesnės pozicijos.

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Investicijos sustabdytos, gamyklų uždarymas svarstomas

„Valdyba bendru sutarimu nusprendė sustabdyti visas tolesnes investicijas į bendrovės padalinius Vokietijoje“, – interviu, paskelbtame bendrovės intranete ir perduotame naujienų agentūrai AFP, sakė valdybos narys Michael Schiebe.

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Pasak jo, nepaisant daugybės intensyvių diskusijų, vadovybė nemato galimybių susitarti su profesinėmis sąjungomis.

„Dabar esame priversti atidžiai įvertinti, kuriuos padalinius Vokietijoje tektų uždaryti, jei nepavyktų pakeisti sąnaudų struktūros“, – teigė M. Schiebe.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad vadovybė vis dar tikisi, kad derybose bus pasiektas proveržis, ir nori, kad „naujų kartų automobiliai taip pat būtų gaminami mūsų padaliniuose Vokietijoje“.

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Tačiau, pasak jo, išlieka galimybė, kad „nauji mūsų gaminiai bus gaminami tik užsienyje“.

Ginčas dėl atlyginimų ir sąnaudų

Įtakinga profesinė sąjunga „IG Metall“ šiuo metu derybose su bendrove reikalauja padidinti atlyginimus 5 procentais.

Tame pačiame ketvirtadienį paskelbtame dokumente kita valdybos narė Britta Seeger profesinės sąjungos reikalavimą pavadino „visiškai pertekliniu“.

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Jos teigimu, padidinus atlyginimus šia suma dar labiau išaugtų darbo sąnaudos, kurios Vokietijoje ir taip yra didelės ir gerokai viršija tarptautinį vidurkį.

Mažindama sąnaudas, bendrovė siekia įgyvendinti „produktyvumo didinimo programą“. Joje būtų numatytas ilgesnis darbo laikas be papildomo atlygio, tačiau dėl šio pasiūlymo su profesinėmis sąjungomis taip pat nepavyko susitarti.

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„Tai nemalonūs klausimai, tačiau mūsų, kaip valdybos, pareiga juos kelti, jei norime ką nors pakeisti“, – sakė B. Seeger.

Automobilių pramonės analitikas Ferdinand Dudenhoeffer sakė, kad ketvirtadienio naujienos rodo, jog Vokietijos automobilių pramonė išgyvena „didžiausią krizę nuo pat jos atsiradimo“.

Pasak F. Dudenhoeffer, „Mercedes“ pranešimas savaime „nebuvo netikėtas“, nes bendrovė „jau kelis mėnesius pabrėžia, kokia sudėtinga padėtis jos padaliniuose Vokietijoje“.

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„Iš esmės nepakeitus sąnaudų struktūros Vokietijoje, šalies automobilių pramonė tiesiog išnyks“, – sakė jis.

Praėjusį mėnesį „Mercedes-Benz“ sumažino šių metų pelno prognozę iki 5,8 mlrd. eurų – tiek pat, kiek 2025 metais. Anksčiau bendrovė prognozavo bent 15 proc. pelno augimą.

BMW ir „Volkswagen“ taip pat jau buvo sumažinusios šių metų finansines prognozes, nes dėl vangios paklausos ir itin aršios Kinijos konkurentų, tokių kaip BYD ir „Xiaomi“, konkurencijos jų pelnas mažėjo.

„Volkswagen“ iki šio dešimtmečio pabaigos visame pasaulyje planuoja panaikinti 120 tūkst. etatų. Tai būtų didžiausias restruktūrizavimas automobilių pramonės istorijoje, prieš kurį nublanksta 50 tūkst. darbo vietų, kurių neliko po 2009 m. bendrovės „General Motors“ bankroto.

indeliai.lt

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