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„Maximoje“ nustatyta diskriminacija – vyras liko ir be aptarnavimo, ir be pirkinių

2026-11-04 13:11 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-11-04 13:11
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Užsukęs į „Maxima“ parduotuvę Vilniuje, vyras su regos negalia buvo priverstas išeiti tuščiomis rankomis. Nesulaukęs darbuotojų pagalbos, žmogus negalėjo atsiskaityti už prekes, rašoma Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pranešime spaudai.

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Užsukęs į „Maxima“ parduotuvę Vilniuje, vyras su regos negalia buvo priverstas išeiti tuščiomis rankomis. Nesulaukęs darbuotojų pagalbos, žmogus negalėjo atsiskaityti už prekes, rašoma Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pranešime spaudai.

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Pirkėjas kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuri po tyrimo konstatavo diskriminaciją.

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Pareiškė, kad aptarnavimo nebus

Kaip skunde teigė pareiškėjas, į Mindaugo g. esančią „Maximą“ jis atvyko po 20 val., kai įprastos kasos jau nedirba, o naudojantis savitarnos kasa dėl regos negalios jam yra reikalinga pagalba. Anot vyro, parduotuvės darbuotojos teko ieškoti prekybos salėje, tačiau pagalbos jis vis vien negavo.

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„Ji man nepadėjo, tik paaiškino, kad nuo šiol vakarais aptarnavimo kasoje nebus. Buvo nemalonu, mano šeima liko be produktų“, – rašė pareiškėjas. Vyras pasakojo, kad su sunkumais apsiperkant susiduria ne pirmą kartą, tad raštu kreipėsi į „Maximą“, prašydamas vakarais palikti bent vieną darbuotoją prie kasų.

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Pagelbėti privalėjo

Tarnybai kreipusis į UAB „Maxima LT“, ši paaiškino, kad pagal dabartinę tvarką, tinklo parduotuvėse įprastos kasos veikia nuo 10 iki 20 val., o kitu metu veikia savitarnos kasos. Tiesa, kaip tvirtino bendrovė, parduotuvių darbuotojai, pirkėjams paprašius, privalo atidaryti įprastą kasą.

„Klientas, kuris dėl negalios negali savarankiškai pasinaudoti savitarnos kasa, gali kreiptis į savitarnos kasų darbuotoją. Tokiu atveju darbuotojas padeda klientui savitarnos kasoje nuskenuoti visas jo pasirinktas prekes arba atidaro įprastą kasą ir aptarnauja joje“, – tvarką apibūdino „Maxima LT“.

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Bendrovė atsakymuose Tarnybai taip pat nurodė, kad neturi informacijos apie pareiškėjo aprašytą situaciją, tik pripažino, kad gauna skundų dėl įprastų kasų darbo laiko ar netinkamo aptarnavimo.

Kontrolierė: žmogaus teisės buvo apribotos

Savo ruožtu lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pastebėjo, kad nors parduotuvių tinklo vidinėse tvarkose ir yra numatyta galimybė kreiptis į parduotuvės darbuotojus, kai aptarnavimas vyksta tik savitarnos kasose, ši alternatyva gali būti laikoma tinkama tik tuomet, kai darbuotojo(s) pagalba yra realiai ir veiksmingai prieinama visais atvejais, kai jos reikia asmenims su negalia.

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„Šiuo atveju, atsižvelgiant į pareiškėjo negalią, pagalba buvo būtina žmogui norint pasinaudoti savitarnos kasa. To neužtikrinus, jam buvo apribota galimybė apsipirkti ir atsiskaityti už prekes. Taigi buvo nustatyta diskriminacija“, – pažymėjo lygių galimybių kontrolierė B. Sabatauskaitė.

Pateiktos rekomendacijos

Tarnyba pripažino UAB „Maxima LT“ pažeidus Lygių galimybių įstatymą. Bendrovei rekomenduota numatyti ir įgyvendinti sprendimą, leidžiantį asmeniui, negalinčiam savarankiškai naudotis savitarnos kasa, išsikviesti darbuotoją, užtikrinti pagalbos pasiekiamumą, kai įprastos aptarnavimo kasos nedirba, taip pat apsvarstyti galimybę įrengti darbuotojo(s) iškvietimo mygtuką ar kitą prieinamą priemonę.

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Be to, Tarnyba rekomendavo UAB „Maxima LT“ organizuoti periodinius darbuotojų mokymus ir priminimus apie asmenų su negalia aptarnavimą, prieinamumo užtikrinimą, tinkamą sąlygų pritaikymą ir pareigą suteikti pagalbą asmenims, kurie dėl negalios negali savarankiškai naudotis savitarnos kasomis.

Dar viena rekomendacija – peržiūrėti ir, prireikus, atnaujinti vidines tvarkas, susijusias su asmenų su negalia aptarnavimu, paslaugų prieinamumo užtikrinimu ir klientų skundų nagrinėjimu.

indeliai.lt

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