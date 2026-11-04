„Well Done“ duonos naujienos – kepimui paruošti gaminiai: nereikės minkyti ar kildinti, o kaina džiugins piniginę

Naujausios 5 „Well Done“ duonos kategorijos asortimento žvaigždės – kepimui paruoštos (angl. take and bake) įprastos ir grūdų bagetės, mini bandelės, duonelės ir paniniai, kuriuos namuose pasiruošti galima vos per kelias minutes. Šias naujienas „Well Done“ prekių ženklui gamina partneriai iš Prancūzijos – tikri kepinių meistrai, todėl duonelės ne tik skanios ar lengvai paruošiamos, bet ir pasižymi gera sudėtimi.
„Duona yra kasdienis pirkinys, todėl tautiečiams ypač svarbus ne tik jos skonis ir šviežumas, bet ir gera kaina. Siekiame, kad „Well Done“ duonos lentynoje būtų galima rasti nebrangių, kokybiškų ir gardžių tiek tradicinių, jau gerai pažįstamų skonių, tiek šiuolaikiškų, greitam gyvenimo ritmui pritaikytų pasirinkimų. Dabar šios linijos pasiūla papildyta ir išsyk kepimui paruoštais gaminiais, kurie pastaruoju metu sparčiai populiarėja, o neretai, net ir užkeičia įprastą šviesią duoną, batoną“, – pasakoja Giedrė Katliorienė, „Maximos“ Šviežio ir šaldyto maisto pirkimų skyriaus vadovė.
„Well Done“ duonos kategorijos naujiena – take and bake duonelės
Dar labiau išplėsti „Well Done“ duonos kategorijos gaminių asortimentą, pasak G. Katliorienės, paskatino būtent pastaraisiais metais stebimas pirkėjų poreikis įvairioms alternatyvoms. Naujuosius „Well Done“ vadinamuosius take and bake produktus galima rasti „Maximos“ duonos skyriuje.
Duonelės dar gamybos metu yra iškepamos iš dalies, todėl namuose jas užtenka pakepti tik keletą minučių. Žmogui pačiam nereikia nei minkyti tešlos, nei laukti, kol ji iškils – bet kurį šios linijos produktą pakanka išimti iš pakuotės ir pašauti į įkaitintą orkaitę arba paruošti karšto oro gruzdintuvėje. Vos kelios minutės ir galima mėgautis šviežia, kvapnia, tarsi ką tik iškepta duonele.
Be to, šie gaminiai dėl specialios pakavimo apsauginėje atmosferoje technologijos pasižymi ilgesniu galiojimo laiku, net iki 60 dienų – todėl ilgai išlieka švieži ir tinkami vartoti. Geriausia, kad nei vienai šių prekių nereikalingas temperatūrinis režimas – užtenka laikyti tamsioje spintelėje.
„Dviejų bagečių pakuotė kainuoja 1,49 Eur. 200–220 laipsnių temperatūros orkaitėje namuose jas galima iškepti per 10–12 minučių, o norint dar greitesnio rezultato, joms pakaks 5–6 minučių tokios pat temperatūros karšto oro gruzdintuvėje – todėl tai ne tik nebrangus, bet ir puikus pasirinkimas užkąsti norintiems, tačiau daug laiko gaminimui skirti nenorintiems pirkėjams“, – pasakoja „Maximos“ Šviežio ir šaldyto maisto pirkimų skyriaus vadovė.
Visos šeimos pusryčiams ar vakarienei skirtų šešių mini bandelių 300 g pakuotė, kainuoja 0,99 Eur, keturių mini duonelių 300 g pakuotė – 1,49 Eur. Jų paruošimas nesiskiria nuo bagečių – bandelės ir duonelės 200–220 laipsnių temperatūros orkaitėje gražiai apskrunda per 10–12 minučių, o karšto oro gruzdintuvėje – per dvigubai trumpesnį laiką.
„1,49 Eur kainuoja ir keturių „Well Done“ mini paninių pakuotė. Šiuos gardžius itališko stiliaus sumuštinius 210–230 laipsnių temperatūros orkaitėje iškepsite per 5–10 minučių, o išradingai keičiant įdarą, juos valgyti galima kad ir kasdien“, – įsitikinusi G. Katliorienė.
„Maximos“ atstovė atkreipia dėmesį, kad prieš valgant šiuos gaminius reikėtų bent kelias minutes palikti pravėsti ir priduria, kad jie nėra skirti šildyti mikrobangų krosnelėje. Ji taip pat pabrėžia, kad itin trumpas šių gaminių paruošimo laikas suteikia papildomos laisvės bei galimybių ruošiant stalą netikėtai užgriuvusiems svečiams.
„Bet kurį iš kepimui skirtų naujųjų „Well Done“ gaminių, juos pašildžius, galima supjaustyti riekelėmis ir patiekti šalia kelių mėgstamų padažų. Svečiai tikrai įvertins šiltos, kvapnios duonos užkandį ir galimai paprašys pakartoti – tad geriau iš karto įsigyti kelias pakuotes, kad prireikus nepritrūktumėte“, – šypsosi G. Katliorienė.
Gausi „Well Done“ duonos įvairovė, pritaikyta ir naujų, ir tradicinių skonių mėgėjams
Nors pirkėjai vis dažniau dairosi įdomesnių alternatyvų ir naujų skonių, vis tik tradicinės duonos taip pat neatsisakoma. Todėl vieną dieną ant stalo gali būti ruginė duona, kitą – skrudinta duona, lavašas, pita ar ką tik namuose pakepta mini duonelė prie sriubos.
Primenama, kad siekdama atliepti skirtingus poreikius ir valgymo įpročius, „Maxima“, be jau įvardintų pastarųjų take and bake naujienų, šiemet savo pirkėjams pristatė net 13 naujų „Well Done“ gaminių duonos kategorijoje: tamsią ruginę, riekėmis pjaustytą, sumuštinių ir skrudinimui skirtą duoną, taip pat baltymais, sėklomis ar skaidulomis papildytus duonos gaminius. Rudenį asortimentą papildė ir šviesi duona su raugu.
Dauguma jų kepami Lietuvoje, o didžioji dalis receptūrų sukurta bendradarbiaujant su ilgamete lietuviško prekybos tinklo partnere „Vilniaus duona“.
„Well Done“ privalumas – ne tik aukšta produktų kokybė, bet ir visada gera jų kaina. Todėl savo kategorijoje šio prekių ženklo duona išsiskiria ne tik savo receptūra, kuri kurta pagal pažįstamus tradicinius lietuviškus skonius, bet ir konkurencinga kaina. Priklausomai nuo rūšies, „Well Done“ tradicinės duonos kaina lentynose svyruoja nuo 0,79 Eur, pavyzdžiui, tiek kainuoja juoda raikyta duona, iki 1,59 Eur – taip pirkėjai gali būti tikri ne tik dėl įsigyjamo produkto kokybės, bet ir dėl to, kad už vieną svarbiausių kasdienio stalo produktų nepermokėjo“, – sako G. Katliorienė.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.
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