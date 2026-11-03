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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Alytuje dingo vyras: policija prašo visuomenės pagalbos

2026-11-03 14:39 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-03 14:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Alytaus apskr. VPK pareigūnai ieško Broniaus Butrimo (gim. 1964 m.), kuris spalio 27 d. apie 7 val. ėjo iš namų, esančių Alytuje, Ūdrijos g. ir iki šiol negrįžo, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Ieškomas vyras Bronius Butrimas (tv3.lt koliažas)

Alytaus apskr. VPK pareigūnai ieško Broniaus Butrimo (gim. 1964 m.), kuris spalio 27 d. apie 7 val. ėjo iš namų, esančių Alytuje, Ūdrijos g. ir iki šiol negrįžo, rašoma pranešime žiniasklaidai.

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B. Butrimas yra apie 170 cm ūgio, plikas, ant nosies turi randą. Išeinant galimai dėvėjo pilkos spalvos sportinio tipo kelnes, mėlynos spalvos sportinį džemperį ir pilkos spalvos batus.

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Asmuo anksčiau dažnai buvo matomas netoli parduotuvės „RIMI“, esančios Ūdrijos gatvėje ir parduotuvės „Maxima“esančios Naujojoje gatvėje.

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Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Robertą Stanaitį tel. 0 700 65716, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

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