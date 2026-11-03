Alytuje dingo vyras: policija prašo visuomenės pagalbos

B. Butrimas yra apie 170 cm ūgio, plikas, ant nosies turi randą. Išeinant galimai dėvėjo pilkos spalvos sportinio tipo kelnes, mėlynos spalvos sportinį džemperį ir pilkos spalvos batus.
Asmuo anksčiau dažnai buvo matomas netoli parduotuvės „RIMI“, esančios Ūdrijos gatvėje ir parduotuvės „Maxima“, esančios Naujojoje gatvėje.
Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Robertą Stanaitį tel. 0 700 65716, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
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