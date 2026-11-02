Policija Vilniuje grūmėsi su dviem chuliganais: be leidimo lipo į automobilį, sumušė policininką

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 10.40 val. Priegliaus gatvėje, prie parduotuvės, buvo sulaikomas įtariamasis (gim. 1979 m.) viešosios tvarkos pažeidimu – jis parduotuvėje niokojo turtą.
Vyras nevykdė policijos pareigūnų reikalavimų, aktyviai vengė sulaikymo.
Tuo metu kartu su juo buvusi moteris (gim. 1983 m.) stumdė policijos pareigūnus, be policijos pareigūnų leidimo įlipo į tarnybinį automobilį.
Reikalaujant iš jo išlipti, ji tyčia ranka sudavė į veidą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui.
Suteikus medicinos pagalbą vietoje, pareigūnas tęsė tarnybą.
Įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo pasipriešinimo policijai.
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