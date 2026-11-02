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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Incidentas kapinėse Šiauliuose: ant kapo paminklo nupieštas „Z“ simbolis

2026-11-02 09:48 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-02 09:48
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Kapinėse Šiauliuose pastebėtas ant kapo paminklo nupieštas draudžiamas „Z“ simbolis.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Kapinėse Šiauliuose pastebėtas ant kapo paminklo nupieštas draudžiamas „Z“ simbolis.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, 10.56 val., Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate gautas pranešimas, kad tą pačią dieną, apie 10.45 val., Šiauliuose, K. Donelaičio gatvėje, kapinėse, pastebėta, jog ant kapo paminklo dažais išpieštas „Z“ simbolis. 

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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.

Tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapą ar kitą viešosios pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

ELTA primena, kad Rusijai užpuolus Ukrainą, Lietuva uždraudė simbolių, siejamų su karine agresija propagavimą, platinimą ir demonstravimą.Tarp tokių simbolių patenka „Z“, „V“ ženklai bei Georgijaus juosta.

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