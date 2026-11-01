Neblaivus panevėžietis apgadino greičio matuoklį ir atsidūrė areštinėje

Anot jos, incidentas įvyko šeštadienį, apie 19 valandą, Klaipėdos gatvėje. 1991 metais gimęs vyras viešoje vietoje iš chuliganiškų paskatų apgadino kilnojamąjį greičio matuoklį „PolisScan FM1“. Patikrinus įtariamąjį, jam nustatytas 3,03 promilės girtumas.
Vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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