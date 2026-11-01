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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Portugalijos gatvėse – įtampa: policija lazdomis puolė protestuotojus

2026-11-01 11:57 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-01 11:57
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Portugalijos riaušių policijos pareigūnai su šunimis ankstų sekmadienio rytą šturmavo protestuotojų stovyklas Lisabonoje ir Porte, lazdomis puolė demonstrantus ir sulaikė 13 žmonių. Per naujausius susirėmimus dėl būsto krizės Portugalijoje sužeista dešimtys žmonių.

Portugalijos vėliava (nuotr. 123rf.com)

Portugalijos riaušių policijos pareigūnai su šunimis ankstų sekmadienio rytą šturmavo protestuotojų stovyklas Lisabonoje ir Porte, lazdomis puolė demonstrantus ir sulaikė 13 žmonių. Per naujausius susirėmimus dėl būsto krizės Portugalijoje sužeista dešimtys žmonių.

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Susirėmimai greitai įsiplieskė, kai apie 4.30 val. ryto dešimtys pareigūnų įsiveržė į protestuotojų stovyklą Lisabonos Rosiju aikštėje ir mažesnę stovyklą Porto Žuano I aikštėje.

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Protestuotojai skandavo „kvepia diktatūra“, o policija pranešė, kad pareigūnams mėginant išardyti palapines kai kurie demonstrantai į juos mėtė butelius ir dažus.

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Policijos pareiškime nurodyta, kad Lisabonoje buvo sulaikyti šeši, o Porte – septyni žmonės, atsisakę paklusti nurodymams išsiskirstyti. Per operaciją sužeista 13 policijos pareigūnų, aštuoni iš jų išvežti į ligoninę.

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Policijos teigimu, Porte trys civiliais drabužiais vilkėję ir protestuotojus stebėję pareigūnai buvo užpulti, kai juos atpažino grupė demonstrantų.

Per operaciją taip pat nukentėjo civiliai gyventojai, tačiau jų skaičius nenurodomas. Policijos pareiškime teigiama, kad operacija buvo vykdoma „ryžtingai, proporcingai ir gerbiant piliečių teises“.

Aktyvistų grupė „Acampada Lisboa“ pranešė, kad buvo sužeista daugiau kaip 30 protestuotojų, iš kurių 10 prireikė gydymo ligoninėje, ir paragino sekmadienio popietę sostinėje surengti naują mitingą.

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Stovyklos buvo įrengtos vėlų šeštadienio vakarą po abiejuose miestuose vykusių taikių eitynių prieš sparčiai augančias būsto kainas.

Pastarosiomis savaitėmis pareigūnai ne kartą išardė Lisabonoje ir Porte įrengtas protestuotojų stovyklas.

Protestuotojai reikalauja, kad mažumos centro dešiniųjų vyriausybė atsisakytų planų palengvinti nuomininkų iškeldinimo procedūras ir panaikinti nuomos kainų ribojimus naujoms sutartims. Jie perspėja, kad dėl šių priemonių būstas dar labiau brangtų, o nuomininkai taptų labiau pažeidžiami.

Portugalijos protestuotojus įkvėpė panašus judėjimas kaimyninėje Ispanijoje, kur Madrido centre ir kituose miestuose jau kelias savaites stovi protestuotojų palapinės.

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