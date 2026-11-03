Incidentas Akmenės rajone: peiliu sužeistas pareigūnas, policija panaudojo ginklą

Incidentas įvyko lapkričio 2 d. apie 23:54.
Kruvinas incidentas Akmenės rajone
Akmenės rajone, Naujojoje Akmenėje, bute, nuteistojo (gimusio 1988 m.) patikrinimo metu, pastarasis kartu su vyru (gimusiu 1970 m.) pasipriešino policijos pareigūnams ir peiliu sužalojo Akmenės rajono policijos komisariato pareigūną.
Įvykio metu kitas pareigūnas panaudojo šaunamąjį ginklą ir sužalojo nuteistąjį vyrą (gimusį 1988 m.).
„Policininkas buvo sužalotas peiliu, o nuteistasis – šaunamuoju ginklu. Abiejų sužalojimai nesunkūs, jie paguldyti į ligoninę“, – Eltai antradienio rytą sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Vyras (gimęs 1970 m.) uždarytas į areštinę.
Pasak R. Matonio, nuteistojo patikrinimas vyko pagal probacijos programą. Patikrinime Probacijos tarnybos darbuotojai nedalyvavo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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