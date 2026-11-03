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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Incidentas Akmenės rajone: peiliu sužeistas pareigūnas, policija panaudojo ginklą

Papildyta 8:17
2026-11-03 08:08 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-03 08:08
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Pirmadienį peiliu ginkluotas vyras sužalojo policijos pareigūną, pareigūnai panaudojo šaunamąjį ginklą, skelbia policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Pirmadienį peiliu ginkluotas vyras sužalojo policijos pareigūną, pareigūnai panaudojo šaunamąjį ginklą, skelbia policija.

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Incidentas įvyko lapkričio 2 d. apie 23:54.

Kruvinas incidentas Akmenės rajone

Akmenės rajone, Naujojoje Akmenėje, bute, nuteistojo (gimusio 1988 m.) patikrinimo metu, pastarasis kartu su vyru (gimusiu 1970 m.) pasipriešino policijos pareigūnams ir peiliu sužalojo Akmenės rajono policijos komisariato pareigūną.

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Įvykio metu kitas pareigūnas panaudojo šaunamąjį ginklą ir sužalojo nuteistąjį vyrą (gimusį 1988 m.).

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„Policininkas buvo sužalotas peiliu, o nuteistasis – šaunamuoju ginklu. Abiejų sužalojimai nesunkūs, jie paguldyti į ligoninę“, – Eltai antradienio rytą sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Vyras (gimęs 1970 m.) uždarytas į areštinę.

 

Pasak R. Matonio, nuteistojo patikrinimas vyko pagal probacijos programą. Patikrinime Probacijos tarnybos darbuotojai nedalyvavo. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

 

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